“مخصصة للطرق الواعرة” تويوتا تندرا 2022 الجبارة بمواصفاتها الخرافية واداءها العالي

“مخصصة للطرق الواعرة” تويوتا تندرا 2022 الجبارة بمواصفاتها الخرافية يقدم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية باقة من أفضل السيارات اليابانية وجاءت على رأسهم سيارة تويوتا تندرا 2022 بمواصفات خارقة وأسعار جبارة، وتعد سيارة تويوتا تندرا الجديدة من أفضل سيارات البيك اب المقدمة مؤخرًا في جمهورية اليابان والتي يمكنها السير بقوة على الأراضي والطرق الوعرة وتتمتع بثبات عالي عند السرعات العالية نظرًا لأن وزنها مثالي ومناسب وسنوضح لكم بشكل تفصيلي أكثر كل ما يخص السيارة من مميزات وعيوب ومواصفات وكذلك أسعارها في سوق السيارات السعودي. إمكانيات سيارة تويوتا تندرا 2022 في الأسواق العربية تحتوي السيارة على 4 أربواب.

الشبك الأمامي عريض أسود ويتوسطه كلمة “تويوتا بالإنجليزية” مطلية بالكروم اللامع.

جنوط العجلات الرياضي يتراوح بين 18 إلى 20 بوصة.

مصابيح السيارة الأمامية ذات إضاءة عالية لاحتوائها على مادة الليد القوية.

تحتوي على مصابيح كهرمانية في وسط أمام السيارة.

باب من الخلف يعمل بالكهرباء ومزود بأعلى المصابيح جودة وإضاءة.

يمكنها السير على الأراضي الوعرة بثبات عالي.

طول السيارة يبلغ 641 سم بينما عرضها حوالي 207.2 سم.

ارتفاع السيارة يبلغ 198.1 سم وطول قاعدة عجلاتها حوالي 418.08 سم.

وزن السيارة يبلغ حوالي 2900 كيلو جرام.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

سعة محرك السيارة تبلغ حوالي 3500 سي سي من النوع القوى v-6 وقوته الحصانية تبلغ حوالي 389 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك يصل إلى 649 نيوتن لكل متر. إمكانيات سيارة تويوتا تندرا 2022 في الأسواق العربية مميزات تويوتا تندرا 2022 بالرغم من تغيير محركها إلى محرك آخر إلا أنها لا تزال تتمتع بمحرك قوي من النوع V-6.

وزن السيارة أكبر بنسبة قليلة عن الفئات الأقدم من نفس الموديل.

تدّعم خاصيتي أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

نقطة اتصالا لاسلكية بالهواتف الذكية.

التعليق الخلفي يأتي خمس خيارات.

مساحة المقاعد الداخلية واسعة ومريحة وتعمل على استرخاء الركاب.

كشف النقطة العمياء. عيوب تويوتا تندرا 2022 تم تغيير محرك السيارة من الأقوى إلى أقل قوة.

قدرتها على السحب أقل من المنافسين.

استهلاك الوقود غير اقتصادي وغير موفر. أسعار تويوتا تندرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي مميزات تويوتا تندرا 2022عيوب تويوتا تندرا 2022أسعار تويوتا تندرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار سيارة تويوتا تندرا الجديدة المقدمة في عام 2022 من سعر 37 ألف دولار أميركي فيما يعادل بالعملة السعودية حوالي 138.800 ريال سعودي. الوسوم

“مخصصة للطرق الواعرة” تويوتا تندرا 2022 الجبارة بمواصفاتها الخرافية يقدم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية باقة من أفضل السيارات اليابانية وجاءت على رأسهم سيارة تويوتا تندرا 2022 بمواصفات خارقة وأسعار جبارة، وتعد سيارة تويوتا تندرا الجديدة من أفضل سيارات البيك اب المقدمة مؤخرًا في جمهورية اليابان والتي يمكنها السير بقوة على الأراضي والطرق الوعرة وتتمتع بثبات عالي عند السرعات العالية نظرًا لأن وزنها مثالي ومناسب وسنوضح لكم بشكل تفصيلي أكثر كل ما يخص السيارة من مميزات وعيوب ومواصفات وكذلك أسعارها في سوق السيارات السعودي. إمكانيات سيارة تويوتا تندرا 2022 في الأسواق العربية تحتوي السيارة على 4 أربواب.

الشبك الأمامي عريض أسود ويتوسطه كلمة “تويوتا بالإنجليزية” مطلية بالكروم اللامع.

جنوط العجلات الرياضي يتراوح بين 18 إلى 20 بوصة.

مصابيح السيارة الأمامية ذات إضاءة عالية لاحتوائها على مادة الليد القوية.

تحتوي على مصابيح كهرمانية في وسط أمام السيارة.

باب من الخلف يعمل بالكهرباء ومزود بأعلى المصابيح جودة وإضاءة.

يمكنها السير على الأراضي الوعرة بثبات عالي.

طول السيارة يبلغ 641 سم بينما عرضها حوالي 207.2 سم.

ارتفاع السيارة يبلغ 198.1 سم وطول قاعدة عجلاتها حوالي 418.08 سم.

وزن السيارة يبلغ حوالي 2900 كيلو جرام.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

سعة محرك السيارة تبلغ حوالي 3500 سي سي من النوع القوى v-6 وقوته الحصانية تبلغ حوالي 389 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك يصل إلى 649 نيوتن لكل متر. إمكانيات سيارة تويوتا تندرا 2022 في الأسواق العربية مميزات تويوتا تندرا 2022 بالرغم من تغيير محركها إلى محرك آخر إلا أنها لا تزال تتمتع بمحرك قوي من النوع V-6.

وزن السيارة أكبر بنسبة قليلة عن الفئات الأقدم من نفس الموديل.

تدّعم خاصيتي أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

نقطة اتصالا لاسلكية بالهواتف الذكية.

التعليق الخلفي يأتي خمس خيارات.

مساحة المقاعد الداخلية واسعة ومريحة وتعمل على استرخاء الركاب.

كشف النقطة العمياء. عيوب تويوتا تندرا 2022 تم تغيير محرك السيارة من الأقوى إلى أقل قوة.

قدرتها على السحب أقل من المنافسين.

استهلاك الوقود غير اقتصادي وغير موفر. أسعار تويوتا تندرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي مميزات تويوتا تندرا 2022عيوب تويوتا تندرا 2022أسعار تويوتا تندرا موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار سيارة تويوتا تندرا الجديدة المقدمة في عام 2022 من سعر 37 ألف دولار أميركي فيما يعادل بالعملة السعودية حوالي 138.800 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مخصصة للطرق الواعرة” تويوتا تندرا 2022 الجبارة بمواصفاتها الخرافية واداءها العالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.