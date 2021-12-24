أنواع سيارات تويوتا وأسعارها ومواصفات كل نوع تعرف عليهم الآن واختار سيارتك، حيث إن أنواع سيارات تويوتا واسعارها هي من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها على جوجل الشهير، حيث يسعى الجميع إلى اقتناء سيارة ماركة تويوتا العالمية، حيث أن هذه الماركة من أفضل شركات تصنيع وتوزيع السيارات في العالم، وتتميز بالكثير من المزايا التي تجعل العملاء ينتظرون أحدث أسعارها وينتظرون منها سيارة بطراز حديث كل فترة، وذلك بسبب جودتها في التصنيع واستخدام أعلى وأجود خامات تصنيع السيارات في العالم، حيث تركز بشكل كبير على تصنيع سيارة تتحمل جميع الطرق والمسافات البعيدة، ولذلك يتهافت العملاء على هذه الشركة من جميع دول العالم.

أنواع سيارات تويوتا وأسعارها

يوجد الكثير من أنواع سيارات تويوتا في مصر، حيث تم الإعلان عن أحدث أسعارها لهذا العالم وسوف نوضح لكم كل نوع من أنواع تويوتا واسعارها في مصر ومواصفات كل نوع والمزايا الخاصة بكل فئة ونوع، حتى يتمكن المستهلك من معرفة المواصفات والأسعار ويكون على دراية كبيرة بهم حتى يحدد ما يناسبه من تلك الأنواع.

حيث أنها من اهم سيارات تويوتا، وذلك بسبب نجاحها الكبير في البيع والتسويق.

حيث أن السوق المصري من أهم الأسواق لبيع تلك السيارة وسعرها هو 600 ألف جنيه مصري.

كما أنها تمتلك محرك سعته 1600 سي سي ولها 4 سلندر بقوة دفع 120 باور.

وأقصى عزم لتلك السيارة للدوران هو 155 نيوتن متر.

ولديها متصل أتوماتيكي، ولها الكثير من السرعات، والناقل فيها يعمل بشكل يدوي.

وتمتلك تلك السيارة نوعان هما (كمفورت- سمارت).

وسعر السيارة الكمفورت هو 580 ألف جنية.

كما أن سعر السيارة السمارت هو 620 ألف جنيه.

وتمتلك كلتا السيارتان محرك 1800 سي سي 4 سلندر بقوة 71 باور.

كما أن أقصى عزم لدوران السيارة 142 نيوتن.

سيارة تويوتا كورولا 2021سيارة تويوتا كورولا هايبردأنواع سيارات تويوتا الجديدة

أعلن الوكيل المصري الرسمي للعلامة التجارية تويوتا يابانية التصنيع وهي شركة تويوتا إيجيبت عن أحدث سياراتها، وهي كالتالي:

هي سيارة مصرية لها 3 أنواع (كمفورت – سمارت- إليجانس).

حيث أن السيارة الكمفورت بسعر 820 ألف جنيه.

والسيارة السمارت بسعر 770 ألف جنيه.

كما أن السيارة الإليجانس بسعر 920 ألف جنيه.

وتمتلك كل هذه الأنواع بعض المواصفات حيث أن محرك السيارة سعته 2700 سي سي 4 سلندر بقوة 163 باور، وأقصى عزم 245 نيوتن متر.

ولديهم ناقل حركة أتوماتيك.

ولكن تختلف ماركة إليجانس عن باقي السيارات حيث أنها تمتلك محرك 4000 سي سي ولديها قوة 234 باور، وبها عزم 376 نيوتن متر، وناقل الحركة فيها أتوماتيكي.

سيارة تويوتا فور نتشر 2021