السيارة المتطورة…مواصفات وأسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر FJ Cruiser 2022

مواصفات وسيارة تويوتا اف جي كروزر FJ Cruiser 2022 السيارة الرائعة مدرجة في قائمة السيارات الرياضية ولها عدد من الميزات والمواصفات المميزة التي تعتبر من أفضل المميزات التي يمكن العثور عليها في أى سيارة من علامة تجارية عالمية معروفة، ولنوع السيارة إف جي كروز، حيث تعتبر هذه السيارة منافسة لأقوى ماركات السيارات، وفي الأقسام التالية سنقدم أهم المعلومات حول تجهيزات هذه المركبة، مع إبراز أهم معدات السلامة والأمن في مقصورة السيارة، وكذلك أهم التفاصيل حول سعر السيارة. ذات التصميم الخارجي المميز والداخلية المريحة.

مواصفات وسيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تعبر مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر FJ Cruiser عن أكثر المواصفات صرامة المضمنة في السيارة، وتتوفر مجموعة مختلفة من المعدات، والتي تعتبر تنافسية مقارنة بالمواصفات الأكثر صرامة الموجودة في سيارات ماركات أخرى معينة قدم قائمة كاملة بالمواصفات:

سيارة تويوتا اف جي كروزر FJ Cruiser لديها محرك قوي أربعة آلاف سم مكعب. محرك سيارة تويوتا اف جي كروزر FJ Cruiser هو من نوع ست اسطوانات، ويكون بسعة أربعة لترات. تبلغ قوة السيارة حوالي مائتين وثمانية وستين حصانا. السيارة بها عدد من فتحات التهوية. عدد دورات المحرك ستة آلاف دورة في كل دقيقة. يبلغ عزم محرك إف جي كروزر ثلاثمائة وثمانين نيوتن لكل متر. تم تزويد السيارة بمكيف هواء داخلي لتحسين أجواء السيارة. تحتوي السيارة على ناقل حركة منفصل مقسم إلى خمسة تروس. تتوفر منافذ USB مع منفذ AUX. يمكن دخول بدون مفتاح. أجهزة استشعار وقوف السيارات متوفرة. جودة الكاميرا الخلفية متاحة. مشغل الأقراص المدمجة متوفر في السيارة. البلوتوث متوفر في السيارة مع اتصال واي فاي. أقفال أوتوماتيكية للسيارة.

أسعار تويوتا إف جي كروزر 2022

يبلغ سعر سيارة إف جي كروزر 2022 في الفئة الأولى 96 مليون ريال سعودي، ومن الفئة الثانية 96 مليون ريال سعودي، يمكنك شراء السيارة من أحد وكلاء تويوتا في بلدك والمنتشرة في جميع أنحاء الدولة، حيث أنها من أروع السيارات التي تتواجد في العالم ويمكن شرائها من الكثير من أسواق السيارات المنتشرة.