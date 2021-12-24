عنوان الفحامة.. تويوتا فينزا سيارة المستقبل موديل 2022 اسعار ومواصفاتها الرهيبة

مواصفات وأسعار سيارة تويوتا فينزا 2022 الجديدة هي موضوع مقالنا اليوم، ولم تكف شركة تويوتا اليابانية والرائدة في صناعة السيارات عن إبهارنا حيث أنها هذه المرة تقدم سيارة من أفضل سيارات الحاضر والتي تكشف عن المستقبل بإمكانياتها المتميزة وتعتبر هذه السيارة من أفضل الخيارات المقدمة للأشخاص المقبلين على شراء سيارة جديدة من السيارات الهجينة والتي تتفوق على منافسيها في الأسواق في العديد من المميزات ومقدمة بأسعار مناسبة وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة في السطور القادمة.

محرك السيارة سعته 2500 سي سي (2.5 لتر) ومكون من 4 سلندر.

قوة المحرك تبلغ 219 حصان و معدل استهلاك البنزين يصل إلى حوالي 5.8 لتر عند قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر.

خاصيتي الهواتف الذكية “أبل كار بلاي – أندرويد أوتو”.

راديو مرتبط بالأقمار الصناعية من النوع SiriusXM.

أربع منافذ يو إس بي.

التشغيل والدخول الذكي للسيرة.

مقاس الشاشة الخاصة بعداد السيارة تبلغ 10 بوصة.

بينما شاشة عرض الوسائط ملونة وتعمل باللمس مقاسها يتراوح بين 8 إلى 12.3 بوصة.

خاصية مساعدة السائق (أمازون أليسكا).

مراقبة وكشف النقطة العمياء.

مساعدة السائق في تتبع الطريق والمسار.

النظام الذكي لكشف إشارات المرور.

نظام كشف المشاة قبل الاصطدام.

عوارض أوتوماتيكية من أعلى السيارة.

كاميرا تعمل بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل محيط السيارة الخارجي.

مقصورة السيارة الداخلية تتميز بالهدوء والراحة.

تحتوي على أكثر وسائل الترفيه التي تجعلها في مستوى كبير جدًا من الأمان.

خاصية الدفع الرباعي للعجلات.

استهلاك البنزين اقتصادي ومعقول.

المقاعد والمكونات الداخلية مصنوعة من قماش ومفارش عالية الجودة.

سقف السيارة مصنوع من الزجاج.

حجمها صغير بالنسبة لكونها سيارة دفع رباعي.

قدرتها ضعيفة عند السير على الأراضي الوعرة.

تسارع محرك السيارة ضعيف نسبيًا مقارنة بالمنافسين.

ثباتها على العفشة الناعمة ضعيف.

مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا فينزا 2022مميزات تويوتا فينزا 2022عيوب تويوتا فينزا 2022أسعار تويوتا فينزا 2022 في السوق العربية

تبدأ أسعار تويوتا فينزا الجديدة موديل 2022 من سعر 126200 ريال سعودي في فئات السيارة الأولى القياسية وتصل أسعارها في الفئات الأعلى إلى 140000 ريال سعودي حتى سعر يصل إلى 153700 ريال سعودي في أعلى الفئات.