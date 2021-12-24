مفاجاة… تخفيض هيونداي كونا موديل GLs- Comfort 2021 ارخص سيارة في السعودية

مفاجاة… تخفيض هيونداي كونا موديل GLs- Comfort 2021 أعلنت مجموعه صالح للسيارات عن عروض مختلفة ومميزة على مجموعة من السيارات المختلفة، حيث تم وضع خصومات على سيارة هيونداي كونا GLs- Comfort 2021 التي تتميز بأنها من ضمن سيارات الكروس أوفر الموجودة في الأسواق، والتي تتميز بمجموعة من التجهيزات الفنية التي تجعلها مميزة بالإضافة إلى اللمسات العصرية التي تتمتع بها السيارة والمظهر الرياضي المميز والأنيق للغاية، فهي مزودة بالمحرك الرباعي الأنيق والمميز والاسطوانات التي تتوفر بسعة 2000 سي سي، كما أنها تحتوي على محرك موجود بقدرة 150 حصان. موصفات سيارة هيونداي كونا GLs- Comfort 2021 السيارة تتوفر بمجموعة من المواصفات المختلفة التي تتمثل في عزم الدوران الذي يصل إلى 180 نيوتن.

بالإضافة إلى الناقل الأتوماتيكي للحركة في السيارة.

كما أن سرعة السيارة تتمثل في 194 كيلو متر لكل ساعة. موصفات سيارة هيونداي كونا GLs- Comfort 2021 وهذا بالإضافة إلى أن السيارة تتحرك من الثبات وحتى ال100 كيلو في أقل من عشرة ثواني.

بالإضافة إلى أنها مزودة بمحرك أربعة سلندر، وهي مزودة بتكييف للهواء يعمل بدقة ويعمل على توزيع الحرارة والبرودة في السيارة بأكملها.

والسيارة مزودة بعجلات بها تروس تعمل بتقنية الأتوماتيك.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقاعد مريحة ومزودة بوسائل الأمان والراحة التي يحتاجها السائقين والركاب. خصومات صالح للسيارات لسيارة هيونداي توسان GL- Comfort 2022 خصومات صالح للسيارات لسيارة هيونداي توسان GL- Comfort 2022 عرضت السيارة في مجموعة صالح للسيارات بسعر مناسب 74000 ريال سعودي، بدلا من 74.500 ريال سعودي، والسعر بعد إضافة القيمة المضافة عليه وصل إلى 85.100 ريال سعودي، ويمكنك شراء السيارة والتواصل معهم عبر الرقم للاستفسار أكثر عن السيارة وطرق التقسيط او الشراء. التصميم الخارجي للسيارة التصميم الخارجي للسيارة السيارة متوفرة في هذا الموديل بطول خارجي يبلغ 4.165 متر.

بالإضافة إلى أنها تتوفر بعرض 1.801 متر.

وتتوفر بارتفاع 1.565 متر.

كما أنها تتوفر بمجموعة من قاعدة العجلات التي تتوفر بطول 2.600 متر.

تحتوي على شنطة تخزين خلفية في السيارة تتوفر بسعة 544 لتر. كما ان السيارة تتميز بالمساحة المميزة من الداخل والمريحة للغاية للقائدين والركاب.

فهي تحتيو على منافذ يو اس بي تعمل على استخدام الأجهزة المختلفة.

وهي متوفر باللون الأصفر واللون الأحمر وتتميز بالتصميم الشبابي الأنيق والمميز. الوسوم

مفاجاة… تخفيض هيونداي كونا موديل GLs- Comfort 2021 أعلنت مجموعه صالح للسيارات عن عروض مختلفة ومميزة على مجموعة من السيارات المختلفة، حيث تم وضع خصومات على سيارة هيونداي كونا GLs- Comfort 2021 التي تتميز بأنها من ضمن سيارات الكروس أوفر الموجودة في الأسواق، والتي تتميز بمجموعة من التجهيزات الفنية التي تجعلها مميزة بالإضافة إلى اللمسات العصرية التي تتمتع بها السيارة والمظهر الرياضي المميز والأنيق للغاية، فهي مزودة بالمحرك الرباعي الأنيق والمميز والاسطوانات التي تتوفر بسعة 2000 سي سي، كما أنها تحتوي على محرك موجود بقدرة 150 حصان. موصفات سيارة هيونداي كونا GLs- Comfort 2021 السيارة تتوفر بمجموعة من المواصفات المختلفة التي تتمثل في عزم الدوران الذي يصل إلى 180 نيوتن.

بالإضافة إلى الناقل الأتوماتيكي للحركة في السيارة.

كما أن سرعة السيارة تتمثل في 194 كيلو متر لكل ساعة. موصفات سيارة هيونداي كونا GLs- Comfort 2021 وهذا بالإضافة إلى أن السيارة تتحرك من الثبات وحتى ال100 كيلو في أقل من عشرة ثواني.

بالإضافة إلى أنها مزودة بمحرك أربعة سلندر، وهي مزودة بتكييف للهواء يعمل بدقة ويعمل على توزيع الحرارة والبرودة في السيارة بأكملها.

والسيارة مزودة بعجلات بها تروس تعمل بتقنية الأتوماتيك.

بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقاعد مريحة ومزودة بوسائل الأمان والراحة التي يحتاجها السائقين والركاب. خصومات صالح للسيارات لسيارة هيونداي توسان GL- Comfort 2022 خصومات صالح للسيارات لسيارة هيونداي توسان GL- Comfort 2022 عرضت السيارة في مجموعة صالح للسيارات بسعر مناسب 74000 ريال سعودي، بدلا من 74.500 ريال سعودي، والسعر بعد إضافة القيمة المضافة عليه وصل إلى 85.100 ريال سعودي، ويمكنك شراء السيارة والتواصل معهم عبر الرقم للاستفسار أكثر عن السيارة وطرق التقسيط او الشراء. التصميم الخارجي للسيارة التصميم الخارجي للسيارة السيارة متوفرة في هذا الموديل بطول خارجي يبلغ 4.165 متر.

بالإضافة إلى أنها تتوفر بعرض 1.801 متر.

وتتوفر بارتفاع 1.565 متر.

كما أنها تتوفر بمجموعة من قاعدة العجلات التي تتوفر بطول 2.600 متر.

تحتوي على شنطة تخزين خلفية في السيارة تتوفر بسعة 544 لتر. كما ان السيارة تتميز بالمساحة المميزة من الداخل والمريحة للغاية للقائدين والركاب.

فهي تحتيو على منافذ يو اس بي تعمل على استخدام الأجهزة المختلفة.

وهي متوفر باللون الأصفر واللون الأحمر وتتميز بالتصميم الشبابي الأنيق والمميز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجاة… تخفيض هيونداي كونا موديل GLs- Comfort 2021 ارخص سيارة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.