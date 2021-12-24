تخفيضات الموسم.. هافال H6 بريميوم 2021 بالتخفيض من أكبر معارض السعودية ومعرفة مواصفاتها الجبارة

كشفت شركة صالح السعودية لبيع السيارات عن تخفيض كبير في أسعار سيارة هافال H6 بريميوم 2021 الصينية فبالرغم من أن السيارة صينية المنشأ تابعة لشركة هافال الصينية إلا أنها تتمتع بإمكانيات عالية ومصنوعة من قماش عالي الجودة وتنتمي السيارة ضمن فئة سيارات SUV الرياضية متعددة المهام كما أنها تتميز بشكلها الخارجي اللامع الذي يناسب جميع الفئات العمرية، وفي سطور مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح أبرز مميزات وعيوب السيارة والعروض من صالح للسيارات.

تبلغ أطوال السيارة الثلاثة (طول – ارتفاع – عرض) حوالي 4.6 و1.7 و1.8 متر على الترتيب.

بينما طول الجنوط الرياضي الخاص عجلات السيارة يبلغ 18 بوصة.

المحرك مكون من 4 سلندر بسعة لترية تبلغ 2 لتر (2000 سي سي) وقوته 150 كيلو واط.

أقصى عزم دوران يصل إليه المحرك هو 320 نيوتن لكل متر ومقترن بتفيس أوتوماتيكي ذو 7 نقلات.

استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 7.4 لتر عند قطعها مسافة تصل إلى حوالي 100 كيلو متر بنظام الدفع الأمامي.

شكها الخارجي جذاب وراقي بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي.

مبيعاتها عالية في سوق السيارات الصينية.

حجمها كبير بحيث يمكنها تسع من 6 إلى 7 أفراد بالغين وتسمح بالرحلات العائلية.

ضمان السيارة يصل إلى 5 سنوات.

مزودة بأفضل وأرقى وسائل التقنية والتكنولوجيا والسلامة والأمان.

فتحة سقف السيارة واسعة بانورامية.

نظام التكييف داخل السيارة فعاليته كبيرة وقوي.

موثوقية السيارة ضعيفة نظرًا لأنها من السيارات الصينية ولا تحظى بالشعبية التي تحظى بها سيارات كوريا واليابان.

إطارات السيارة مصنوعة من مواد رديئة الجودة ليست جيدة على الإنعطافات والمطبات.

مرايا السيارة كبيرة جدًا حيث تؤدي إلى تشوش عقل القائد عند قيادة السيارة.

المقاعد مصنوعة من جلد متوسط الجودة بالإضافة إلى أنه ليس جلد طبيعي.

لم يحدث وأن خضعت السيارة إلى اختبارات الأمان وهذا ما يجعلها غير آمنة وغير موثوقة.

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خفضت مجموعة وشركة صالح للسيارات في المملكة العربية السعودية أسعار سيارات هافال H6 الجديدة موديل 2021 من سعر 87.500 ريال سعودي إلى سعر يصل إلى حوالي 81.900 ريال سعودي.