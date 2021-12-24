سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل وبدون سداد رسوم لنقل الملكية، توفرت هذا الأسبوع للتقبيل بالدمام سيارة هيونداي كريتا 2021 سمارت، محرك 4 إسطرانات 1500 سي سي قير أوتوماتيك والعداد 13 ألف كيلو متر فقط، تم عمل صيانة 5000 كيلو وصيانة 10 ألاف كيلو بالوكالة. السيارة تتوفر للتنازل بدون مقابل بالدمام الشرقية على بنك الراجحي وسبب التنازل هو الخروج النهائي، عدد الأقساط المدفوعة 5 أقساط وتبلغ قيمه القسط الشهري1027 ريال، عدد الأقساط المتبقية 55 قسط ودفعة أخيرة 33 ألف ريال. تتميز بحساسات خلفية ونظام تثبيت سرعة ذكي، أقفال آلية للأبواب ونوافذ مكهربة إلى جانب تحكم كامل من خلال المقود، اتصال يو اس بي، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، حساس مراقبة ضغط الهواء في الإطارات بالإضافة إلى غيرها من المواصفات.

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توفرت ضمن عروض تقبيل وتقسيط السيارات بدون مقابل ودون سداد دفعة أولى، سيارة هيونداي النترا 2021 سمارت بلس بريميوم، محرك 4 سلندر 2000 سي سي قير أوتوماتيك والعداد 11 ألف كيلو متر فقط. تتميز بعدد 2 مفتاح، نانو حماية للبدي، نظام القيادة الذاتيه، قارىء مسار، إمكانية تبريد المقاعد، رادار وحساسات وفتحة سقف، فرامل تلقائية والتحذير ما قبل الإصطدام، شاشة تاتش تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو والتابلون لمس. تتوفر للتنازل بدون مقابل بمدينة الرياض على بنك الراجحي قيمة الكاش وهو المتبقي 111 ألف ريال، عدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط ويبلغ قيمة القسط الشهري 1476 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 25 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة بيستون فاو T77 2021 بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 33 ألف كيلو متر، تتميز بالتحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، البلوتوث والنظام الصوتي، عدد 4 مكبرات للصوت، مشغل اسطوانا سي دي، مدخل AUX و شاشة معلومات وسطية تدعم أبل كر بلاي وأندرويد أوتو، عدد 2 وسائد هوائية، غطاء عازل من الأصوات والحرارة، جنوط ألومنيوم، مصابيح للضباب أمامية فقط و الباب الخلفي كهربائي، نوافد كهربائية أمامية وخلفية. تتوفر للتقبيل بدون رسوم بمدينة جدة لدى بنك الراجحي تبلغ قيمة القسط الشهري 1074 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط ومتبقي 53 قسط الدفعة الأخيرة 28 ألف ريال وقيمة السداد المبكر 75959 ريال.

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تتوفر للتقبيل سيارة هوندا اكورد 2019 فل كامل بدون رادار خليجي، محرك 4 سلندر 1500 سي سي قير أوتوماتيك والممشى 24 ألف كيلو متر، داخلية جلد باللون البيج السيارة بحالة الوكالة وتحت الضمان من عبدالله هاشم وايضا ضمان الخليج لمدة 3 سنوات، الاضافات حمايه كامله لمقدمة السيارة والابواب والاطراف وايضا تلبيسة الارضيه كاملة، بالإضافة إلى تضليل نانو سيراميك وتركيب أنوار العالي ليد. تتوفر للتنازل بدون مقابل بالشرقية على البنك الأهلي، تم دفع الدفعة الأولى بقيمة 6022 ريال وتبلغ قيمة القسط الشهري 1682 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 11 قسط حتى الأن وقيمة الدفعة الأخيرة 48 ألف ريال، يبلغ سعر الكاش للتنازل بدون مقابل 107 ألف ريال.