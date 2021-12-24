قنبلة الموسم المخفضة.. شانجان ALSVIN FULL 2022 في السعودية سيارة المستقبل بمواصفاتها واسعارها

قدمت مجموعة صالح للسيارات مجموعة من العروض على أسعار العديد من السيارات المتوفرة في سوق السيارات السعودية وكان من ضمن هذه السيارات شانجان ALSVIN FULL 2022 بتخفيضات متميزة وضمان لسنوات طويلة وسنقدم لكم أهم مميزات وعيوب السيارة وإمكانياتها المتوفرة في الأسواق العالمية والمحلية ومن المعروف أن المشتري يبحث عن السيارات اليابانية والكورية والألمانية بشكل أكبر من الصينية ولكن هذه السيارة تستحق أن تلقي نظرة على مواصفاتها وإمكانياتها ولن تندم.

سعة محرك السيارة تتراوح بين 1400 و1500 سي سي وقوته تبلغ 108 حصان.

ناقل الحركة المقترن بالمحرك عدده 2 أحدهما يدوي مكون من 5 سرعات والآخر أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

يتكون المحرك من 16 صبابة بينما القوة تتراوح بين 101 إلى 107 حصان ومكون من 4 أسطوانات.

حجم خزان الوقود 45 لتر ويعمل بنظام الدفع الأمامي.

بينما يتراوح أقصى عزم دوران للمحرك من 135 إلى 145 نيوتن لكل متر.

طول السيارة يبلغ 4390 مللي متر وارتفاعها حوالي 1490 مللي متر.

عرض السيارة يبلغ 1725 مللي متر حجم الصندوق الخلفي للسيارة 382 لتر.

نظام السيارة الصوتي مكون من 2 إلى 4 مكبرات صوتية.

مزودة بوسادتين هوائيتين للحماية ضد الاصطدامات.

المصابيح الأمامية تعمل بالـ هالوجين لزيادة الإضاءة.

نظام فرامل مانعة للانغلاق نوعها ABS.

أضواء خلفية خاصة بالشبورة.

شاشة عرض معلوماتية خاصة بعداد السيارة.

تكييف الهواء يعمل بشكل يدوي.

المقاعد مصنوعة من قماش فاخر ومخملي عالي الجودة.

مرايا السيارة من الجنب تعمل بشكل كهربئ.

منافذ usb , aux.

خاصية البلوتوث وشحن الهواتف لاسلكيًا.

مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

مواصفات وإمكانيات سيارة شانجان ALSVIN FULL 2022مميزات سيارة شانجان ألسفن 2022

عيوب سيارة شانجان ألسفن 2022

لم يتم الكشف رسميًا عن أي عيوب خاصة بالسيارة نظرًا لأنها لا تزال موديل جديد وإذا واجهتكم أي مشاكل في استخدامها يرجو تزويدنا بها للإعلان عنها.

عروض مجموعة صالح السعودية على سيارة شانجان ألسفن 2022

تقدم مجموعة صالح للسيارات في المملكة العربية السعودية أسعار السيارة بضمان يصل إلى حوالي 10 سنوات وخصم نسبته 30% على خدمات السيارة وجاءت أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي كالآتي:-