تخفيض مفاجيء.. شانجان cs95 دبل أحدث موديل 2022 في السعودية بسعر مناسب من صالح للسيارات

أعلنت مجموعة صالح للسيارات عن تخفيض مميز ورائع على سعر سيارة شانجان cs95 royal دبل 2022 يجب عليكم اللحاق بالعرض قبل انتهاء ميعاد العرض أو نفاذ كمية السيارات المتوفرة في سوق السيارات السعودي، وعلى الرغم من ضعف مصداقية وموثوقية السيارات المقدمة من شركة شانجان الصينية إلا أن هذه السيارة كسرت هذه القاعدة وجاءت بمواصفات ومميزات رائعة سنقوم بطرحها لكم بالتفصيل في سطور المقال التالية وسنقدم لكم أبرز مميزاتها وعيوبها أيضًا.

بلغت أبعاد السيارة الثلاثة على الترتيب حوالي 4949، 1930 و1790 مللي متر.

الفتيس يعمل أوتوماتيكيًا بنظام الدفع الرباعي ويبلغ طول قاعدة عجلاتها حوالي 2810 مللي متر.

سعة المحرك تبلغ 2000 سي سي (2 لتر) ويعمل بقوة تصل إلى 233 حصان.

حجم وسعة خزان البنزين 74 لتر وأقصى عزم دوران لمحرك السيارة يصل إلى 360 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة عادي ومكون من 6 سرعات.

خاصية الاتصال بالبلوتوث والهواتف الذكية لاسلكيًا.

سيارة اقتصادية في استهلاك البنزين.

منافذ اتصال USB.

تحذير السيارة عند الاصطدام الأمامي والخلفي.

نوافذ السيارة يتم غلقها وفتحها كهربيًا.

نظام الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

فتح السيارة بريموت كونترول وتشغيلها عن بعد.

الملاحة من خلال الأقمار الصناعية.

تحتوي على فتحة سقف بانورامية.

إضاءة المصابيح الخلفية والأمامية قوية وتعمل بالـ LED.

نظام الجر الأمامي للعجلات.

كشف النقطة العمياء.

مواصفات سيارة شانجان cs95 royal دبل 2022مميزات سيارة شانجان cs95 2022

نظام الدفعي الرباعي المزودة به السيارة يفتقر إلى التطور والإبداع.

عزل السيارة للضوضاء الخارجية ضعيف وصوت المحرك وخاصة عند السرعات العائلية.

النظام الخاص بالتعليق ضعيف غير لائق بالسيارة.

خيارات المحرك محدودة تكاد تكون خيار واحد.

عملية إصلاح ناقل الحركة تتطلب مبالغ كبيرة.

عيوب سيارة شانجان cs95 2022أسعار وعروض التخفيض المميزة من صالح للسيارات على سيارة شانجان cs95 2022

جاء التخفيض على سيارة شانجان الجديدة موديل CS95 لعام 2022 بشكل مميز حيث بعد أن كان سعر السيارة يبلغ 115 ألف ريال سعودي تم التخفيض على السعر بمقدار ألف ريال سعودي كامل ووصل سعرها إلى 114 ألف ريال سعودي في مجموعة صالح للسيارات السعودية.