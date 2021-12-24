العرض الجبار… تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر للتمويل في السعودية على 5 سنوات

العرض الجبار… تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الجبر للتمويل في السعودية يمكنك الآن الحصول على سيارة كيا سونت 2022 المميزة للغاية والاشهر على الاطلاق في الفئات السعرية المماثلة لها في الأسواق العربية، حيث أن شركة الخبر أعلنت عن إمكانية تقسيط سيارة كيا سونت 2022 الآن بأقل قسط شهري على مدار ستون شهر، حيث انها من السيارات التي تتميز بالتصميم المميز والإنسيابي، بالإضافة إلى أنها من أبرز التصميمات التي توفر للقائد روح المغامرة في القيادة من حيث الإمكانيات التي توفرها السيارة حتى تتناسب للقيادة على الطرق الوعرة والصعبة.

عرض التقسيط ل سيارة كيا سونت 2022

يمكنك الآن الاستفادة من العروض التي تقدم من معرض الخبر من أجل الحصول على السيارات بأقل قسط شهري.

وهذا حيث أن سعر السيارة في المملكة العربية السعودية قد يتراوح بيح 69.630 ريال سعودي ويصل سعرها إلى 83.430 ريال سعودي.

وقيمة التقسيط الشهري قد تبلغ قيمتها 1293 ريال سعودي، ويتم دفع قيمة هذا القسط الشهري على مدار خمس سنوات حتى تنتهي مدة السداد.

ولا يحتاج العميل إلى أن يقوم بدفع أي من المصروفات الإدارية، وهذا بالإضافة إلى ضرورة دفع نسبة 10% من الثمن الأصلي للسيارة.

ما هي مواصفات سيارة كيا سونت 2022

تتمثل مواصفات السيارة الأشهر على الإطلاق في قدرتها على السير في مختلف الطرق الوعرة والصعبة والصحراء وغيرها، بالإضافة إلى بعض من المميزات الأخرى وهي: