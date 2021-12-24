قنبلة السيارات الفريدة ..سعر سيارة كيا كارينز 2022 بمواصفات مذهلة في السوق السعودي

جميع عشاق السيارات والباحثين عن سيارة كيا كارينز 2022 على وجه الخصوص، سنقدم لك جميع الميزات الجديدة التي ستجدها في السيارة، لأن هذه السيارة صممت بطريقة فريدة ومميزة لجميع الأذواق وهذا يجعل تشعر بالراحة والتميز عند قيادتها، لكنها أيضًا تجعل جميع أفراد عائلتك يشعرون بالراحة والتميز.

يبلغ طول السيارة 4.54 مترًا تقريبًا وارتفاعها 170 سم وعرضها 180 سم.

يمكن أن تستوعب من ستة إلى سبعة أشخاص من الأطفال والبالغين.

أنظمة التبريد والتدفئة الداخلية باستخدام أحدث التقنيات.

المقصورة مجهزة بنظام تنقية الهواء.

أنظمة الصوت المدمجة مزودة بسماعات عالية الجودة.

وهو مجهز بست وسائد هوائية.

هناك مستشعرات المطر والضوء متضمنة.

كاميرات أمامية وخلفية ثابتة.

نظام بدء تشغيل السيارة بدون تقنية ذكية من مسافة بعيدة.

التعرف على زاوية الموت لتجنب الحوادث.

يحتوي المحرك على أسطوانة بحجم 1400 سم 3 (1.44 لتر) وينتج 140 حصانًا.

يبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران للزوج حوالي 165 نيوتن متر ويأتي مع علبة تروس بست سرعات.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات وستة مكابس.

يتميز الجزء الداخلي للسيارة بوجود شاشة داخلية جميلة كما أن المقاعد وباقي باعة المقصورة مجهزة تجهيزًا جيدًا. السيارة مزودة بأربع وسائد هوائية ونظام توزيع أوتوماتيكي للفرامل بالإضافة إلى قدرة السائق على مراقبة ثبات المركبة إلكترونياً. المحرك رباعي الأسطوانات متوفر بسعة لتر ونصف. المحرك بقوة 115 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر. يتوفر أيضًا ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. تحتوي الفئة الأولى على شاشة عرض مقاس 8 بوصات بينما تحتوي باقي الفئات على شاشة عرض مقاس 10.25 بوصة. كارينز 2022 شبيهة بسيارة كيا سبورتاج لكنها أكبر ولديها مقياس ديناميكي هوائي يُعرف باسم “أنف النمر”. تأتي سيارة كيا كارينز بقبعة أساسية مميزة بدون خطوط بارزة بالإضافة إلى أجنحة أكبر وأكبر. تم تجهيز Carens 2022 بمصابيح LED مزدوجة وممرات ممرات عريضة مما يميزها عن الموديلات الأخرى الموجودة في السوق اليوم ولا سيما الطراز 2021.

مواصفات كيا كارينز 2022أهم خصائص كيا كارينز 2022سعر كيا كارينز 2022 في سوق السيارات السعودي

في سوق السيارات المحلي تبلغ تكلفة السيارة حوالي 82.610 ريال سعودي، أي ما يقرب من 17 إلى 18 دولارًا أمريكيًا بالدولار الأمريكي.