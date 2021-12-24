قنبلة السيارات تويوتا كورولا كروس 2022 تجتاح السعودية بعروض تقسيط كبيرة

سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بمظهرها الجذاب ومحركها المتميز، يبدو أن ستنافس سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في المعركة الشرسة على مبيعات الكروس أوفر في جميع أنحاء العالم؛ سيتم إضافة مجموعة محركات ه إلى تشكيلة الطرازات في عام 2023 سيتم وضع تويوتا كورولا كروس بين C-HR الصغير و RAV4 الأكبر، مما يضعها في فئة مألوفة لدى المنافسين مثل سواء كانت Kia Seltos و Jeep Compass، التي تتأثر تصميماتها الداخلية بشدة بطراز Corolla، ولكن بسعة شحن أكبر بشكل ملحوظ، تتميز بمظهرها الأنيق ولها محرك رائع رباعي الأسطوانات بقوة 169 حصان. في الفقرات التالية ، سنتناول أهم مواصفات الأساس للسيارة.

لديها أنظمة أمان قوية مثل الوسائد الهوائية وأنظمة الكبح والمقاعد القماشية ، بالإضافة إلى نظام موسيقى قوي

مرتبط بشاشة لمس ضخمة مع التحكم في مستوى الصوت.

السيارة ذات محرك قوي ، بسعة 1.8 لتر وقوة 138 حصاناً.السيارة مزودة براديو ومكبرات صوت وبلوتوث وواي فاي.

بالإضافة إلى المناطق الأمامية والخلفية ، فهي مزودة بنظام تحكم يدوي قوي بالمناخ.

تقدر كمية الوقود المستهلكة في رحلة 100 كيلومتر بسبعة لترات.

تتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي واستهلاك مذهل للوقود يبلغ 19 كيلومترًا لكل لتر.

على الشاشة الضخمة للمربع يوجد متحكم في السرعة وكاميرا تحدد المسار.

يبلغ حجم الشاشة سبع بوصات.

مواصفات تويوتا كورولا 2022استهلاك الوقود وأداء المحرك

سيارة كورولا كروس يكون استهلاك الوقود 31 ميلا في الغالون في المدينة بينما يكون على الطرق الصحراوية يكون 33 ميلا في الغالون؛كما أن سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 تكون مزودة بمحرك يكون سعة 2.0 لتركما ينتج هذا المحرك 169 حصانًا وأنه يوفر إجمالي 32 ميلًا للغالون الواحد

أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022

يبدأ سعر سيارة كورولا في المملكة العربية السعودية من سعر 75 ألف ريال، وهناك موديلات يكون السعر 100 ألف ريال وهناك عرض بالتقسيط من عبد اللطيف جميل علي تويوتا كورولا 2022 لتكون قسط شهري سيكون كالتالي بالنسبة لأى شخص يريد شراء سيارة تويوتا كرولا