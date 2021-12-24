فقط بـ800 ريال.. تويوتا برادو 2022 فترة تقسيط تصل الى 5 سنوات بمقدم بسيط .. تفاصيل

فقط بـ800 ريال.. تويوتا برادو 2022 فترة تقسيط تصل الى 5 سنوات أعلنت شركة عبد اللطيف جميل السعودية عن عروض تقسيط مميزة على سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا وأكدت أن مدة التقسيط تمتد لخمس سنوات والقسط الشهري يبلغ حوالي 800 ريال سعودي، وتتميز السيارة بعدة مواصفات جعلتها تتفوق على المنافسين لها في نفس الفئة والجيل وكشفت شركة تويوتا اليابانية وهي أشهر شركات السيارات عن السيارة وأكدت أنه سيتم الإعلان عنها كليًا في الأسواق اليابانية في بدايات ربع العام القادم الأول وفي الأسواق المحلية السعودية في الربع الثاني من نفس العام.

يبلغ محرك السيارة سعة 1700 سي سي (1.7 لتر) بقوة حصانية مقدارها 164 حصان.

يرتبط المحرك بناقل يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 أسطوانات و6 سرعات مختلفة.

سعة خزان وقود السيارة تبلغ 87 لتر وأقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 246 نيوتن لكل متر.

تستطيع السير على الأراضي الوعرة.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق

شاشة لعرض الوسائط المعلوماتية مقاسها 9 بوصة وتعمل باللمس.

تدعم خاصية الأبل كار بلاي وأندرويد أوتو الخاصين بالهواتف الذكية.

المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من قماش عالي الجودة وتتميز بالأناقة.

مميزات سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل 2022

صناديق خاصة بالتبريد.

كشف النقطة العمياء.

خاصية الدخول الذكي.

المصابيح الأمامية تعمل بالليد المضيء.

تحتوي السيارة على 4 حساسات أمامية وخلفية.

يمكن التحكم في مقاعد السيارة الأمامية والخلفية بشكل كهربي وهذا يزيد من أمان الأطفال داخل السيارة.

منافذ يو إس بي و AUX.

شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

كاميرا تدور بزاوية 360 درجة مئوية تكشف كل الطريق أمام السائق من جميع الجهات.

عيوب سيارة تويوتا الجديدة كليًا موديل 2022

بالنسبة لكون السيارة جديدة كليًا ولم يتم انتشارها بشكل كافي الأسواق فلذلك لم يتم اكتشاف أي عيوب حتى الآن وبمجرد ظهور أي عيوب سنقوم بالإفصاح عنها فورًا وفقًا للأمانة التجارية.

أسعار سيارة تويوتا برادو الجديدة والتقسيط من عبد اللطيف جميل

كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عن تقسيط مميز على سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي بقسط شهري يبدأ من 800 ريال سعودي لمدة 5 سنوات وتبدأ أسعار السيارة في السوق من 174 ألف ريال سعودي.