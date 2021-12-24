الكينج وصل.. مواصفات تويوتا كورولا 2022 احدث موديل مميزات خيالية واداء عالي

إليكم سعر سيارة تويوتا كورولا 2022 في سوق السيارات السعودية ومميزاتها وعيوبها حيث أن سيارة تويوتا الجديدة من أفضل السيارات المقدمة حديثًا من شركة تويوتا اليابانية أكبر وأشهر شركات السيارات في جمهورية اليابان وتتميز بمثوقية عالية حيث أنها يابانية المنشأ ويبحث المشترين في أسواق السيارات العالمية والمحلية عن السيارات اليابانية بشكل أكبر من غيرها نظرًا لمتانتها وجودة المقصورة الداخلية وشكلها الخارجي الجذاب وتفوقت على السيارات المنافسة لها في بعض المواصفات والمميزات.

سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) ويتمتع بقوة حصانية قدرها 120 نيوتن.

يقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وأقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 154 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة يبدأ من 0 حتى قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر في مدة زمنية قدرها 10.8 ثانية.

مزودة بشاشات لعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية بمقاسات مختلفة تتراوح بين 7 و8 بوصة وتعملان باللمس.

مقاس جنوط العجلات الرياضية يبلغ 15 بوصة.

استهلاك الوقود 6.7 لتر عند قطع مسافة تبلغ 100 كيلو متر.

تحتوي على العديد من وسائل الأمان والترفيه.

خاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

استهلاكها من الوقود اقتصادي إلى درجة كبيرة.

مخارج يو إس بي ونقطة اتصال بالواي فاي.

راديو fm وam.

تحتوي على 6 سماعات في النظام الصوتي.

ريموت كنترول بحيث يمكن التحكم في السيارة عن بعد.

دعامات قطنية على المقاعد لراحة الركاب.

تسارع محرك السيارة يصنف بأنه بطئ نسبيًا مقارنة بالسيارات المنافسة.

قطع غيار السيارة غالية إلى حد ويرجع ذلك إلى كونها موديل جديد غير متوفرة قطع غياره في كل الأسواق.

لا تتوفر فتحات لتكييف الهواء في الخلف.

سعرها أغلى قليلًا من السيارات المنافسة.

عزل السيارة للضوضاء الخارجية ضعيف مما يعمل على إزعاج الركاب وقتل راحتهم.

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تختلف أسعار السيارات باختلاف الفئة حيث أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي في فئتها الأولى من سعر يبلغ حوالي 74 ألف وخمسمئة ريال سعودي.