العملاق الياباني وصل.. سيارة تويوتا فينزا 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022 من أهم ما يتم البحث عنه من قبل كل المهتمين بمجال السيارات حيث يتم البحث دوما عن أقوى المواصفات لأقوى الموديلات الأحدث للسيارات، ومن خلال هذا المقال تعرف بالتفصيل على أهم ما يجب ن يكون على علم به كل من هو مقدم على لحجز لسيارة من موديل فينزا حيث تعتبر من بين أهم السيارات المتميزة والتي لها الكثير من الخصائص والمواصفات نتابعها فيما يلي من الفقرات التي تشتمل عليها سطورنا القادمة، كما سنوضح أهم المعلومات عن التكلفة الخاصة بالشراء لهذا الموديل المميز من السيارات.

سعر ومواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022

السعر مع أهم المواصفات لسيارة تويوتا فينزا 2022 من أكثر ما يرغب في أن يتعرف عليه كل الأشخاص محبي الاطلاع على أهم المعلومات عن السيارات، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المواصفات التي تساعد في الاختيار لفئة من فئات موديل فينزا المميز، والمواصفات نذكرها فيما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا فينزا 2022

مواصفات السيارة تويوتا فينزا 2022 من بين أكثر المواصفات المثالية، وتجهيزات السيارة نتحدث عنها من خلال الآتي بالنقاط القادمة:

السعة الخاصة بالمحرك تبلغ ألف وأربعمائة وستة وتسعين سي سي.

القوة للمحرك تبلغ ما يعدل مائة وواحد حصان.

العزم للدوران يصل لنحو مائة أربعة وثلاثين نيوتن لكل متر.

يتوفر عدد خمس نواقل حركة وسرعات متدرجة.

السرعة القصوى والتي تمر بها السيارة وعلى أي طريق مهما بلغت درجة صعوبته مائة خمسة وستين كيلو متر لكل ساعة.

السيارة تعمل بالنظام الخاص بالحقن من النوع الإلكتروني للوقود.

المكيف يعمل بالريموت كنترول.

النوافذ التي تتوفر بالسيارة تويوتا أفانزا من النوع الكهربائي.

النظام الخاص بالفرامل من النوع إي بي إس.

المقاعد من الممكن أن يتم تعديل وضعها بالطاقة الكهربائية.

سعر سيارة تويوتا فينزا 2022

السعر الخاص بالسيارة تويوتا فينزا 2022 من الفئة إي تي إتش وبالسعة واحد ونصف لتر يبلغ أربعمائة وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري وتعد تلك السيارة من أفضل الموديلات القوية التابعة لماركة تويوتا يمكنك شراءها بسهولة.