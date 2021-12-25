أسطورة السيارات.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 الجديدة في السعودية بأسعارها ومواصفاتها الخيالية

سيارة سوزوكي فيتارا من السيارات المميزة التابعة لشركة سوزوكي العالمية وهي من الشركات المعروفة بأنها تجمع بين الجودة في التصميم والتميز والأداء القوي للسيارة، وأعلنت الشركة عن توافر الاصدار الحديث من السيارة الخاص بعام ٢٠٢٢ بعد إضافة العديد من التعديلات وإضافة العديد من المميزات بها، ويبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن المواصفات المتواجدة في الإصدار الحديث من السيارة وأسعار الفئات الخاصة بها في التوكيل الرسمي عن شركة سوزوكي في السعودية، وخلال السطور التالية سنوضح اهم أسعار ومواصفات سيارة سوزوكي فيتارا الحديثة.

أسعار فئات الإصدار الحديث من سيارة سوزوكي فيتارا ٢٠٢٢

سيارة سوزوكي فيتارا ٢٠٢٢ من السيارات المميزة بالسرعة والأنسيابية الشديدة عند السير، وتصميم السيارة الخارجي فخم ومميز، وألوان السيارة متعددة كما انها مطلقة من الخارج بطبقة من مادة الكروم التي تتميز بأنها مضادة للصدأ ولها بريق مميز، والتصميم الداخلي للسيارة مميز وبه العديد من المواصفات وتحتوي السيارة على العديد من الأجهزة التكنولوجيا الحديثة، وأعلنت الوكيل الرسمي عن الشركة في السعودية عن توافر هذا الإصدار بسعر ٧٧ ألف ريال سعودي وفي الأسواق المختلفة.

اهم المواصفات المميزة لسيارة سوزوكي فيتارا الإصدار الحديث ٢٠٢٢

سيارة سوزوكي فيتارا ٢٠٢٢ بها العديد من المواصفات الحديثة ومن اهم هذه المميزات الاتي:-