تويوتا كورولا كروس 2022 الجديدة كلياً مميزاتها ومواصفاتها بالسعودية

تويوتا كورولا كروس 2022 التي تمت معاينتها من وكلاء تويوتا لنهاية هذا العام، سيتم انضمامها إلى مجموعة سيارات الدفع الرباعي من تويوتا اليابانية كسيارة مدمجة مع نظام دفع رباعي، حيث لا تقتصر السيارة علي شكلها الخارجي فقط ولكن تضم مميزات ومواصفات داخلية متعددة، فيوجد بها مساحة شحن واسعة ومحرك فعال لتوفير استهلاك وقود عالي، وفي حين أن تويوتا كورولا كروس تشترك في نفس اللوحة مثل كورولا سيدان وكورولا هاتشباك، فإنها لن تكون البديل من أي من الطرازين سيحصل Corolla Cross على تصميم جديد تمامًا وسيقع بين Toyota C-HR الأصغر وتويوتا RAV4 الأكبر في تشكيلة سيارات الدفع الرباعي، ومن خلال التقرير التالي سوف نوضح كافة المعلومات عن تويوتا كورولا كروس 2022.

مواصفات تويوتا كورولا كروس 2022

من المواصفات التي ستاتي بها اليابانية Corolla Cross، على النحو التالي:

سيكون المحرك بسعة 2.0 لتر حيث ينتج المحرك 169 حصان، ومخرج 183.

تتمتع بأنظمة أمان قوية مثل الوسائد الهوائية وأنظمة الفرامل والمقاعد المصنوعة من القماش ، فضلاً عن نظام الموسيقى القوي.

تأتي تويوتا كورولا كروس 2022 المحدثة كلياً، مقترن بشاشة لمس ضخمة مع التحكم في مستوى الصوت.

من الإضافات التي بالسيارة نظام البلوتوث، بالإضافة إلي واي فاي مع تواجد مكبرات صوت وراديو.

بالإضافة إلى المناطق الأمامية والخلفية، فهي مزودة بنظام تكييف يدوي قوي.

على الشاشة العملاقة للمربع يوجد جهاز تحكم في السرعة وكاميرا تحدد المسار.

كمية استهلاك الوقود برحلة مسافتها 100 كيلوا متر هي سبعة لترات.

على الشاشة العملاقة للمربع يوجد جهاز تحكم في السرعة وكاميرا تحدد المسار.

من المميزات الجذابة، وجود ناقل حركة أوتوماتيكي بمعدل استهلاك واقود قد يبلغ 19 كم/لتر.

بالإضافة إلي الشاشة التي ستبلغ 7 بوصة.

مميزات Corolla Cross 2022

من مميزاتها العملاق الجديدة أن لمحات التصميم الداخلي الحديث وميزات الراحة محدثة.

يتم تزويد المقصورة الداخلية لسيارة كورولا كروس بفتحة سقف كهربائية بالإضافة إلى تحكم أوتوماتيكي في المناخ ثنائي المنطقة، مع جميع مستويات القطع المزودة بشكل قياسي بفتحات للتدفئة وتكييف الهواء للركاب الخلفيين.

تتوفر أيضًا مقاعد مكسوة بتقنية SofTex ، فضلاً عن مقعد السائق الكهربائي الذي يمكن ضبطه في 10 اتجاهات مع دعم أسفل الظهر ومقاعد أمامية مدفأة.

تحقق من بعض الميزات الأخرى التي ستجدها في تويوتا كورولا كروس الجديدة وهو نظام الأمان القياسي، يتوفر شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات متعددة المعلومات.

تستوعب السيارة بعد تحديثها علي 5 أشخاص لكل صفين من مقاعدها. نظرًا لأن الأبعاد الخارجية لـ Corolla Cross 2022 ستكون أكبر من تلك الموجودة في CH-R و Corolla hatchback، فهذا يعني أنه سيكون لدينا مساحة أكبر للركاب والبضائع. على الرغم من أن تويوتا لم تصدر أرقامًا حول سعة الشحن الإجمالية ، إلا أن صانع السيارات يقول إن كورولا كروس ذات الدفع الأمامي ستوفر 0.70 متر مكعب من سعة الشحن خلف المقاعد الخلفية. تعمل الأجزاء الميكانيكية الإضافية الموجودة في الإصدارات المجهزة بنظام الدفع الرباعي على تقليل سعة الشحن إلى 0.67 متر مكعب.

أما عن سعر السيارة بالدولار الأمريكي سيكون 22195

ويعادل السعر بالريال السعودي 83.257.

السعر في مصر هو 348،590 جنيه.

السعر في الأمارات 81.520 درهم أماراتي.

مميزاتها الداخليةسعر تويوتا كورولا كروس 2022

وبذلك تم الانتهاء من ذكر كافة المعلومات والمواصفات المتعلقة بالسيارة اليابانية تويوتا كورولا كروس 2022.