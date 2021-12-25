بطل الموسم الجديد .. سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية شياكة وفخامة بمواصفات واسعار خيالية

بطل الموسم الجديد .. سيارة تويوتا بيلتا 2022 ، تعتبر سيارة تويوتا بيلتا 2022 من الإصدارات الحديثة المميزة التي تم تقديمها من قبل شركة تويوتا وهي من السيارات الحديثة المأخوذة من طراز السيارات السيدان مما يجعل الجميع يقولوا عنها وريثة السيارة ياريس التي توقفت الشركة عن انتاجها ومن ثم تم تصميم السيارة بيلتا 2022 فهي تكون من نفس شكل وتصميم الياريس ولكنها تأتي بكثير من التطوير والتميز، كما أنها من السيارات التي توفر للسائق والركاب الكثير من سبل الراحة والأمان.

بطل الموسم الجديد .. سيارة تويوتا بيلتا 2022

تعتبر سيارة تويوتا بيلتا من السيارات الحديثة التي ما زالت من ضمن السيارات التي يتم الترويج عنها ولكن لا يتم الاعلان عن سعر السيارة حتى الآن في المملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يبدأ سعر السيارة من 65 ألف إلى 70 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

تتمتع السيارة بمزايا ومواصفات هائلة ويريد البعض أن تكون متوفرة داخل السيارة الخاصة بهم ومن أهمها التالي:

بها محرك 1500 سي سي وبقوة عزم 105 حصان.

يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.

تقوم السيارة بالعمل عن طريق نظام الدفع الأمامي فقط لا غير.

تبلغ سعة خزان الوقود 42 لتر وشنطة خلفية بسعة 495 لتر.

كما أن السيارة تأتي بأكثر نت لون ومن أشهره اللون الأحمر الداكن والأزرق المحيطي.

السيارة مزودة بميزة البصمة وتكون مفعلة للمستخدم.

بها مصابيح ضباب ويمكن التحكم مستوى الضوء.

تمتلك أساليب حديثة للأمن والسلامة التي تساعد على حياة الركاب.

تمتلك حساسات أمامية وخلفية بالإضافة إلى الوسائد الهوائية وأنظمة الانذار المتطور يمنع السرقة.

السيارة بها شاشة تعمل من خلال اللمس بقياس 7 بوصة ونظام أي آو إس أندرويد.

تتسارع السيارة عند وضع الثبات بحوالي 100 كيلو متر بالساعة ما يقارب من 12 ثانية.

مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022

سيارة تويوتا بيلتا من أكثر أنواع السيارات تميزاً عن غيرها من الاصدارات السابقة وأهم ما تتميز به الآتي: