السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات... اقوي عرض فورد إكسبيديشن 2021 من فورد الناغي ضمان لمدة خمس سنوات

اقوي عرض فورد إكسبيديشن 2021 ،سيارة فورد اكسبيديشن من أبرز أنواع السيارات التي يقبل عليها الكثير من محبين السيارات بالمملكة العربية السعودية، هذا لأنها تحتوي على الكثير من المزايا والمواصفات القياسية والتقنيات الحديثة مما جعلها من السيارات الهائلة للسفر والتنقل لفترات طويلة دون مشاقة، ويرجع هذا لأنها ذات حجم كبير للغاية من الداخل وتسع لأكثر من 8 أفراد، كما أنها تمتلك قوة سحب هائلة، وهي سيارة ذات دفع رباعي، ونحن اليوم سوف نتعرف على أهم مواصفات السيارة والسعر الخاص بها. اقوي عرض فورد إكسبيديشن 2021 اقوي عرض فورد إكسبيديشن 2021 مواصفات سيارة فورد إكسبيديشن جاءت سيارة فورد اكسبديشن 2021 بنظام الدفع الأمامي كما أنها مزودة بعجلات خلفية بطريقة قياسية، ولكن إذا كنت ترغب بالحصول عليها بتقنية الدفع الرباعي تتمكن من أن تقوم بدفع قيمة مالية إضافية حتى تحصل عليها.

بنظام الدفع الأمامي كما أنها مزودة بعجلات خلفية بطريقة قياسية، ولكن إذا كنت ترغب بالحصول عليها بتقنية الدفع الرباعي تتمكن من أن تقوم بدفع قيمة مالية إضافية حتى تحصل عليها. نالت سيارة فورد إكسبيديشن على تصميم stx مما يضيف لها مظهر أنيق رياضي إلى جانب تزويدها بالكثير من التقنيات الحديثة التكنولوجية المتطورة التي جعلت السيارة ذكية ومريحة وعملية جداً ومناسبة لسفر العائلات والتنقل بكل سهولة.

السيارة تتميز بأنها تمنحك تجربة متميز وقيادتها سهلة نظراً لما تتسم به من مساحة داخلية شاسعة توفرها لك، لذا فهي مواصفات سيارة فورد إكسبيديشن من بين السيارات المريحة عن باقي السيارات الأخرى. السيارة تأتي من نوع فأهر ومميز وذات دفع رباعي يتنافس مع عدد كبير من لينكولن نافيجيتور 2021. تفاصيل عرض الناغي إكسبيديشن توفر شركة الناغي للعملاء الكرام الكثير من العروض المتاحة حتى نهاية هذا العام الجاري على الكثير من أنواع سيارات فورد والتي من بينها سيارة فورد إكسبيديشن 2021 لكافة الإصدارات والفئات المتنوع، والعرض المقدم للعملاء الكرام يضم الكثير من المزايا المقدمة لكل من يرغب بالحصول عليها. القسط الشهري الخاص بالسيارة يبدأ من 2199 ريال سعودي، مع العلم أن قيمة القسط الشهري ضم الضريبة المضافة. السيارة يأتي معها ضمان لمدة خمس سنوات عندما لا تتجاوز السيارة سير 100000 كيلو. توفر لك السيارة صيانة مجانية لمدة تصل حتى 3 سنوات بحالة عدم تجاوز السيارة مسافة سير 60000 كيلو. العرض المقدم يعفي المتقدم من القيام بدفع دفعة أولى للسيارة ولا يضاف لها أي رسوم إدارية ولا هامش ربح على القسط المقدم للسيارة. تفاصيل عرض الناغي إكسبيديشن الوسوم

اقوي عرض فورد إكسبيديشن 2021 ،سيارة فورد اكسبيديشن من أبرز أنواع السيارات التي يقبل عليها الكثير من محبين السيارات بالمملكة العربية السعودية، هذا لأنها تحتوي على الكثير من المزايا والمواصفات القياسية والتقنيات الحديثة مما جعلها من السيارات الهائلة للسفر والتنقل لفترات طويلة دون مشاقة، ويرجع هذا لأنها ذات حجم كبير للغاية من الداخل وتسع لأكثر من 8 أفراد، كما أنها تمتلك قوة سحب هائلة، وهي سيارة ذات دفع رباعي، ونحن اليوم سوف نتعرف على أهم مواصفات السيارة والسعر الخاص بها. اقوي عرض فورد إكسبيديشن 2021 اقوي عرض فورد إكسبيديشن 2021 مواصفات سيارة فورد إكسبيديشن جاءت سيارة فورد اكسبديشن 2021 بنظام الدفع الأمامي كما أنها مزودة بعجلات خلفية بطريقة قياسية، ولكن إذا كنت ترغب بالحصول عليها بتقنية الدفع الرباعي تتمكن من أن تقوم بدفع قيمة مالية إضافية حتى تحصل عليها.

بنظام الدفع الأمامي كما أنها مزودة بعجلات خلفية بطريقة قياسية، ولكن إذا كنت ترغب بالحصول عليها بتقنية الدفع الرباعي تتمكن من أن تقوم بدفع قيمة مالية إضافية حتى تحصل عليها. نالت سيارة فورد إكسبيديشن على تصميم stx مما يضيف لها مظهر أنيق رياضي إلى جانب تزويدها بالكثير من التقنيات الحديثة التكنولوجية المتطورة التي جعلت السيارة ذكية ومريحة وعملية جداً ومناسبة لسفر العائلات والتنقل بكل سهولة.

السيارة تتميز بأنها تمنحك تجربة متميز وقيادتها سهلة نظراً لما تتسم به من مساحة داخلية شاسعة توفرها لك، لذا فهي مواصفات سيارة فورد إكسبيديشن من بين السيارات المريحة عن باقي السيارات الأخرى. السيارة تأتي من نوع فأهر ومميز وذات دفع رباعي يتنافس مع عدد كبير من لينكولن نافيجيتور 2021. تفاصيل عرض الناغي إكسبيديشن توفر شركة الناغي للعملاء الكرام الكثير من العروض المتاحة حتى نهاية هذا العام الجاري على الكثير من أنواع سيارات فورد والتي من بينها سيارة فورد إكسبيديشن 2021 لكافة الإصدارات والفئات المتنوع، والعرض المقدم للعملاء الكرام يضم الكثير من المزايا المقدمة لكل من يرغب بالحصول عليها. القسط الشهري الخاص بالسيارة يبدأ من 2199 ريال سعودي، مع العلم أن قيمة القسط الشهري ضم الضريبة المضافة. السيارة يأتي معها ضمان لمدة خمس سنوات عندما لا تتجاوز السيارة سير 100000 كيلو. توفر لك السيارة صيانة مجانية لمدة تصل حتى 3 سنوات بحالة عدم تجاوز السيارة مسافة سير 60000 كيلو. العرض المقدم يعفي المتقدم من القيام بدفع دفعة أولى للسيارة ولا يضاف لها أي رسوم إدارية ولا هامش ربح على القسط المقدم للسيارة. تفاصيل عرض الناغي إكسبيديشن

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات… اقوي عرض فورد إكسبيديشن 2021 من فورد الناغي ضمان لمدة خمس سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.