الأسطورة اليابانية.. سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة تويتا راش 2022 بالسعودية والأسواق من أكثر ما يبحث عنه مختلف العملاء حيث تعتبر تلك السيارة من أكثر نوعيات السيارات المتميزة والتي لها مواصفات من النوع القياسي العالمي فتلك السيارة نقدم لكم أهم مواصفاتها الأساسية والتي من الممكن أن تكون مميزة في تسهيل العبور لأصعب الطرق وأكثرها وعورة وإليكم من خلال الآتي من الفقرات القادمة بالتفصيل أهم المعلومات عن السيارة، وأهم تجهيزاتها الأساسية والتي تيسر من العبور للطرق بتصميم هيكلي في غاية القوة، ومن خلال السطور التالية أيضا نتعرف بالتفصيل على تجهيزات السيارة وأكثر عوامل السلامة والأمن التي تتوفر فيها مع التعرف على السعر وتكلفة الشراء لتلك السيارة الأكثر تميز.

سعر ومواصفات سيارة تويتا راش 2022 بالسعودية والأسواق

تكلفة الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة من موديل راش من أهم ما يبحث عنه الكثير من الناس من مفضلي اقتناء سيارة قوية الهيكل من طراز ياباني رفيع، وبمواصفات عالية نتعرف عليها تبعا فيما يلي من النقاط القادمة، ومن خلال النقاط القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن التجهيزات الخاص بالسيارة:

مواصفات سيارة تويتا راش 2022 بالسعودية

أهم المواصفات التي تتعلق بموديل سيارة تويتا راش 2022 بالسعودية ما سنقوم بالذكر له فيما يلي من النقاط القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة يبلغ من السعة ما يعدل ألف وخمسمائة سي سي.

المحرك بالقوة التي تعدل مائة وثلاثة حصان، والسيارة متمتعة بالقوة الهائلة وهذا نتيجة القوة الفائقة للمحرك.

العزم المخصص لدوران المحرك تبلغ مائة ستة وثلاثون نيوتن لكل متر.

يستهلك كم الوقود الذي يعادل حوالي ستة لترات وسبعة من عشرة لكل مسافة تقطع تقدر بمائة كيلو متر.

السيارة تدعم المقاعد الخاصة بها بالعديد من نوعيات الوسائد التي تعد هوائية وقوية تحمي الركاب من أثر الرضوض والاصطدامات.

الفرامل من النوعية التي تقبل الانغلاق وتعمل بالنظام من النوع الإلكتروني.

أهم التجهيزات وعوامل الأمن والسلامة في تلك السيارة:سعر سيارة تويتا راش 2022 بالسعودية

السعر للسيارة يبلغ تسعين ألف ريال سعودي يمكن شراؤها بكل سهوله من اي مكان في بلدك