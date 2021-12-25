الحلوة وصلت.. ازاحة الستار عن سيارة نيسان آريا 2022 احدث موديل في الاسواق بمواصفات واسعار جبارة

الحلوة وصلت.. ازاحة الستار عن سيارة نيسان آريا 2022 سيارة نيسان آريا 2022 من السيارات التي تحتوي على مجموعة من المواصفات المختلفة التي تعود إلى الطراز الجديد، فقد صرح موقع أتو كار عن السيارات التي تتميز بالتصميم الهجومي والخيارات التشغيلية المختلفة التي تبدأ من 310 ميل وحتى 389 ميل، وأعلنت شركة نيسان عنها أنها تتمتع بالعديد من المواصفات المميزة التي تجعل عملية القيادة أكث سهولة ويسر بسبب العديد من التقنيات التكنولوجية المختلفة التي تحتوي عليها السيارة.

ازاحة الستار عن سيارة نيسان آريا 2022 احدث موديل

حققت السيارة انتشار كبير بين القائدين حول العالم وهذا لأنها من السيارات الصديقة للبيئة والتي تم الإعلان عنها من قبل شركة نيسان الشهيرة، لما تملكه من مواصفات ومميزات لا مثيل لها في السيارات الكهربائية الأخرى.

حيث أنها تضم مجموعة من المواصفات التي تتمثل في المحرك القوي الذي يدعم قوة 215 حصان، بالإضافة إلى إحتوائها على قوة عالية لعزم الدوران وهي 299 نيوتن على كل متر من إمكانيات الدفع الرباعي.

تحتوي السيارة على مواصفات مميزة وهي شاشات عرض بمقاس 12.3 بوصة.

مزودة بنظام أمان قوي وحساس ألتراسونيك و7 كاميرات و5 رادار في السيارة.

بالإضافة إلى أنها ثابتة على الطريق وتنطلق من الثبات وحتى سرعة ال62 ميل في 5 ثواني.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 124 ميل في كل ساعة.

تحتوي السيارة على نظام ذكي للفرامل بالإضافة إلى الجنوط الأمامية للسيارة التي تصنع من مادة الألومنيوم 20بوصة.

تتميز السيارة انها من السيارات الأشهر والاحدث الموجودة في المنطقة لما تحتوي عليه من إمكانيات وتقنيات حديثة مختلفة.

الموجودة في المنطقة لما تحتوي عليه من إمكانيات وتقنيات حديثة مختلفة. وقد يتم الحجز للحصول على السيارة من خلال الشركات والمعارض التي تعرض السيارة من اجل استلامها في صيف 2022.

وتوفرت السيارة بسعر 41.845 جنه إسترليني للفئة الأولى والأساسية من السيارات.

كما أنها تحتوي على إمكانية الدفع الأمامي الذي يجعل السيارة تحصل على تقييم عالي.

بالإضافة إلى احتوائها على بطارية قوية تعمل بجهد مناسب يصل إلى 63 كيلو واط لكل ساعة.

وتتوفر السيارة في الفئة العليا منها بسعر 51.90 جنيها إسترليني.

تحتوي على مقاعد مريحة جدا للركاب والسائق مصممة من اعلى الخامات.

مواصفات سيارة نيسان آريا 2022أسعار سيارة نيسان آريا 2022