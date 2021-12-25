سريعه جدا.. سيارة كيا سيراتو 2022 ارخص سيارة بالتقسيط على 60 شهر في السعودية

سريعه جدا.. سيارة كيا سيراتو 2022 ارخص سيارة بالتقسيط على 60 شهر عملية التقسيط تسهل عملية شراء السيارات بشكل كبير، وهذا حيث أن مؤسسة عبداللطيف جميل يطرح مجموعة من السيارات بالتقسيط الشهري بمبالغ مناسبة للغاية، وهذا حيث أن الشركة تتميز بتقديم مجموعة من العروض المميزة لجميع المواطنين في السعودية وتصل مدة السداد إلى خمس سنوات متتالية، فهي من السيارات الكورية التي يتم الحصول عليها من شركة كيا والتي تتميز بالشكل الأنيق والخلاب من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الإمكانيات المميزة التي تتناسب مع عشاق القيادة والسيارات الكورية لما تتمتع به من قوة لا مثيل لها في السيارات الأخرى.

تتميز بأنها من السيارات القوية والمتينة التي تضم محرك قوي بسعة 1600 سي سي؟

كما أنها تحتوي على محرك قوي يصل إلى 130 حصان

تستهلك السيارة وقود في مسافة ال100 كم لستة ونصف لتر.

تحتوي السيارة على عجلات بمقاس 16 بوصة

كما انها تتميز بعزم دوران للمحرك يصل إلى 155 نيوتن لكل متر

مميزات سيارة كيا سيراتو 2022التقسيط من شركة عبداللطيف ل سيارة كيا سيراتو 2022

أعلنت المؤسسة عن التقسيط للسيارة التي وصل سعرها إلى 65 الف ريال، مما يجعل قيمة التقسيط الشهري 1356 ريال وتصل مدة السداد لأكثر من خمس سنوات.

وهذا لمنح السيارة إلى المواطنين الراغبين في القيادة في الأماكن الوعرة والطرق الصعبة الموجودة في المملكة العربية السعودية، وقد نتعرف على المميزات والمواصفات الموجودة في السيارة.

مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022

تحتوي السيارة في الموديل الحديث على بعض الإمكانيات التي تجعلها حققت نسبة عالية من المبيعات للشركة المصنعة لها، وهذا لنها تحتوي على التالي: