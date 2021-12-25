سريعه جدا.. سيارة كيا سيراتو 2022 ارخص سيارة بالتقسيط على 60 شهر في السعودية

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سريعه جدا.. سيارة كيا سيراتو 2022 ارخص سيارة بالتقسيط على 60 شهر عملية التقسيط تسهل عملية شراء السيارات بشكل كبير، وهذا حيث أن مؤسسة عبداللطيف جميل يطرح مجموعة من السيارات بالتقسيط الشهري بمبالغ مناسبة للغاية، وهذا حيث أن الشركة تتميز بتقديم مجموعة من العروض المميزة لجميع المواطنين في السعودية وتصل مدة السداد إلى خمس سنوات متتالية، فهي من السيارات الكورية التي يتم الحصول عليها من شركة كيا والتي تتميز بالشكل الأنيق والخلاب من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الإمكانيات المميزة التي تتناسب مع عشاق القيادة والسيارات الكورية لما تتمتع به من قوة لا مثيل لها في السيارات الأخرى.
مميزات سيارة كيا سيراتو 2022
- تتميز بأنها من السيارات القوية والمتينة التي تضم محرك قوي بسعة 1600 سي سي؟
- كما أنها تحتوي على محرك قوي يصل إلى 130 حصان
- تستهلك السيارة وقود في مسافة ال100 كم لستة ونصف لتر.
- تحتوي السيارة على عجلات بمقاس 16 بوصة
- كما انها تتميز بعزم دوران للمحرك يصل إلى 155 نيوتن لكل متر
أعلنت المؤسسة عن التقسيط للسيارة التي وصل سعرها إلى 65 الف ريال، مما يجعل قيمة التقسيط الشهري 1356 ريال وتصل مدة السداد لأكثر من خمس سنوات.
وهذا لمنح السيارة إلى المواطنين الراغبين في القيادة في الأماكن الوعرة والطرق الصعبة الموجودة في المملكة العربية السعودية، وقد نتعرف على المميزات والمواصفات الموجودة في السيارة.مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022
تحتوي السيارة في الموديل الحديث على بعض الإمكانيات التي تجعلها حققت نسبة عالية من المبيعات للشركة المصنعة لها، وهذا لنها تحتوي على التالي:
- تتمتع بخاصية الدخول إليها بذكاء بدلا من استخدام المفتاح
- بالإضافة إلى المرايا الذي يتم تشغيله والتحكم فيه باستخدام الكهرباء
- كما انها مزودة بمدخل يو اس بي
- وتحتوي على إنذار للتنبيه في حالة السرقة
- كما أنه يتميز بأنه يدعم نظام الفرامل التي تعمل بشكل اوتوماتيكي
- كما أن الكراسي الموجودة فيها تتميز بالشكل الانيق والخلاب
- السيارة مزودة بجهاز تكييف لتنظيم الجو داخل السيارة
- تحتوي على لوحة عرض للتحكم في السوق تعمل بتقنية اللمس
الوسوم
سريعه جدا.. سيارة كيا سيراتو 2022 ارخص سيارة بالتقسيط على 60 شهر عملية التقسيط تسهل عملية شراء السيارات بشكل كبير، وهذا حيث أن مؤسسة عبداللطيف جميل يطرح مجموعة من السيارات بالتقسيط الشهري بمبالغ مناسبة للغاية، وهذا حيث أن الشركة تتميز بتقديم مجموعة من العروض المميزة لجميع المواطنين في السعودية وتصل مدة السداد إلى خمس سنوات متتالية، فهي من السيارات الكورية التي يتم الحصول عليها من شركة كيا والتي تتميز بالشكل الأنيق والخلاب من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الإمكانيات المميزة التي تتناسب مع عشاق القيادة والسيارات الكورية لما تتمتع به من قوة لا مثيل لها في السيارات الأخرى.
مميزات سيارة كيا سيراتو 2022
- تتميز بأنها من السيارات القوية والمتينة التي تضم محرك قوي بسعة 1600 سي سي؟
- كما أنها تحتوي على محرك قوي يصل إلى 130 حصان
- تستهلك السيارة وقود في مسافة ال100 كم لستة ونصف لتر.
- تحتوي السيارة على عجلات بمقاس 16 بوصة
- كما انها تتميز بعزم دوران للمحرك يصل إلى 155 نيوتن لكل متر
أعلنت المؤسسة عن التقسيط للسيارة التي وصل سعرها إلى 65 الف ريال، مما يجعل قيمة التقسيط الشهري 1356 ريال وتصل مدة السداد لأكثر من خمس سنوات.
وهذا لمنح السيارة إلى المواطنين الراغبين في القيادة في الأماكن الوعرة والطرق الصعبة الموجودة في المملكة العربية السعودية، وقد نتعرف على المميزات والمواصفات الموجودة في السيارة.مواصفات سيارة كيا سيراتو 2022
تحتوي السيارة في الموديل الحديث على بعض الإمكانيات التي تجعلها حققت نسبة عالية من المبيعات للشركة المصنعة لها، وهذا لنها تحتوي على التالي:
- تتمتع بخاصية الدخول إليها بذكاء بدلا من استخدام المفتاح
- بالإضافة إلى المرايا الذي يتم تشغيله والتحكم فيه باستخدام الكهرباء
- كما انها مزودة بمدخل يو اس بي
- وتحتوي على إنذار للتنبيه في حالة السرقة
- كما أنه يتميز بأنه يدعم نظام الفرامل التي تعمل بشكل اوتوماتيكي
- كما أن الكراسي الموجودة فيها تتميز بالشكل الانيق والخلاب
- السيارة مزودة بجهاز تكييف لتنظيم الجو داخل السيارة
- تحتوي على لوحة عرض للتحكم في السوق تعمل بتقنية اللمس
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