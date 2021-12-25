عرض الموسم.. أقوي سيارة كهربائية جديدة وتعمل بالطاقة الشمسية بدون الشحن

عرض الموسم.. أقوي سيارة كهربائية جديدة وتعمل بالطاقة الشمسية سيارة أجمل من الخيال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نقدم إليكم اليوم أقوى سيارة كهربائية تم تصنيعها مؤخرًا والتي تعمل بشحنة واحدة فقط خلال الشهر الواحد، شكلها خارق وجذاب كما يظهر أمامكم في الصورة وهي السيارة التي قامت شركة ”لايت يير“ للسيارات بالكشف عنها وتسمى السيارة باسم سيارة “Lightyear Two” وتعمل السيارة بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى شحن كبير كما قلنا وسنوضح لكم الآن كل ما يخص السيارة وأهم مواصفاتها. أهم وأبرز مواصفات أقوى سيارة كهربائية جديدة ستصل السيارة إلى العملاء الذين قاموا بشرائها في بداية عام 2022 المقبل وبسعر يصل إلى حوالي 150 ألف يورو أوروبي.

السيارة تعمل بالطاقة الشمسية ولذلك يمكنها السير طوال فصل الصيف بدون الحاجة إلى الشحن نهائيًا.

يتم شحن السيارة بواسطة الألواح الشمسية بحيث تغطي السيارة تمامًا من جميع نواحيها.

وزن السيارة أحيانًا يسبب مشكلة لها حيث أنه يؤثر بشكل كبير على البطارية والتي تكون مشكلة خاصة بالشحن.

وتعمل الشركة الهولندية المصنعة للسيارة على تقليل وزنها للحصول على بطارية مثالية وشحن أفضل عن طريق تقليل وزن محركات السيارة.

استهلاك السيارة من الطاقة يصل إلى حوالي 83 واط في الساعة الواحدة لكل كيلو متر وهو أقل من السيارات الكهربائية الأخرى بحوالي 3 مرات.

هذا الاستهلاك الممتاز من الطاقة يجعل السائق ليس في حاجة إلى شحنها يوميًا حيث أن شحنها يدوم لفترات مرضية. أهمية السيارات الكهربائية بالنسبة للبيئة أهم وأبرز مواصفات أقوى سيارة كهربائية جديدةأهمية السيارات الكهربائية بالنسبة للبيئة تعد السيارات الكهربائية من أجمل الاختراعات التي اخترعتها البشرية حتى الآن بالنسبة للبيئة والانسان معًا وتتمثل أهميتها للبيئة فيما يلي:- تعمل على تنقية الهواء من عوادم السيارات التي تشكل عامل كبير جدًا في مشكلة تلوث الهواء.

السيارات العادية تؤثر على البيئة بشكل كبير فالسيارات التي تسير في الطرق تؤثر مرة على الهواء ومحطات توليد البنزين تؤثر مرة أخرى.

استهلاكها من البنزين أو الوقود قليل جدًا حيث أنه يتم شحنها بالكهرباء أو بواسطة وسائل شحن أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية.

كفائتها أعلى بدرجة كبيرة من السيارات الأخرى التي تتسبب في خروج عوادم وأدخنة. الوسوم

عرض الموسم.. أقوي سيارة كهربائية جديدة وتعمل بالطاقة الشمسية سيارة أجمل من الخيال بكل ما تحمله الكلمة من معنى، نقدم إليكم اليوم أقوى سيارة كهربائية تم تصنيعها مؤخرًا والتي تعمل بشحنة واحدة فقط خلال الشهر الواحد، شكلها خارق وجذاب كما يظهر أمامكم في الصورة وهي السيارة التي قامت شركة ”لايت يير“ للسيارات بالكشف عنها وتسمى السيارة باسم سيارة “Lightyear Two” وتعمل السيارة بالطاقة الشمسية ولا تحتاج إلى شحن كبير كما قلنا وسنوضح لكم الآن كل ما يخص السيارة وأهم مواصفاتها. أهم وأبرز مواصفات أقوى سيارة كهربائية جديدة ستصل السيارة إلى العملاء الذين قاموا بشرائها في بداية عام 2022 المقبل وبسعر يصل إلى حوالي 150 ألف يورو أوروبي.

السيارة تعمل بالطاقة الشمسية ولذلك يمكنها السير طوال فصل الصيف بدون الحاجة إلى الشحن نهائيًا.

يتم شحن السيارة بواسطة الألواح الشمسية بحيث تغطي السيارة تمامًا من جميع نواحيها.

وزن السيارة أحيانًا يسبب مشكلة لها حيث أنه يؤثر بشكل كبير على البطارية والتي تكون مشكلة خاصة بالشحن.

وتعمل الشركة الهولندية المصنعة للسيارة على تقليل وزنها للحصول على بطارية مثالية وشحن أفضل عن طريق تقليل وزن محركات السيارة.

استهلاك السيارة من الطاقة يصل إلى حوالي 83 واط في الساعة الواحدة لكل كيلو متر وهو أقل من السيارات الكهربائية الأخرى بحوالي 3 مرات.

هذا الاستهلاك الممتاز من الطاقة يجعل السائق ليس في حاجة إلى شحنها يوميًا حيث أن شحنها يدوم لفترات مرضية. أهمية السيارات الكهربائية بالنسبة للبيئة أهم وأبرز مواصفات أقوى سيارة كهربائية جديدةأهمية السيارات الكهربائية بالنسبة للبيئة تعد السيارات الكهربائية من أجمل الاختراعات التي اخترعتها البشرية حتى الآن بالنسبة للبيئة والانسان معًا وتتمثل أهميتها للبيئة فيما يلي:- تعمل على تنقية الهواء من عوادم السيارات التي تشكل عامل كبير جدًا في مشكلة تلوث الهواء.

السيارات العادية تؤثر على البيئة بشكل كبير فالسيارات التي تسير في الطرق تؤثر مرة على الهواء ومحطات توليد البنزين تؤثر مرة أخرى.

استهلاكها من البنزين أو الوقود قليل جدًا حيث أنه يتم شحنها بالكهرباء أو بواسطة وسائل شحن أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية.

كفائتها أعلى بدرجة كبيرة من السيارات الأخرى التي تتسبب في خروج عوادم وأدخنة.

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