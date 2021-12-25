الفخمة المتينة.. سيارة بي أم دبليو i3 2022 الكهربائية الجديدة أحدث موديل في الاسواق

لفخمة المتينة.. سيارة بي أم دبليو i3 2022 الكهربائية الجديدة كشفت شركة بي أم دبليو العالمية عن مواصفات وأسعار سيارة بي أم دبليو i3 2022 الفئة الكهربائية الجديدة وهي الفئة الثالثة من الموديل أي، وتنتمي السيارة إلى فئات السيارات الكهربائية الهاتشباك وحصلت السيارة على شهرة واسعة جدًا منذ وقت صدورها وتتميز بالتسارع القوي والسريع ووسائل التكنولوجيا الحديثة المزودة بها ومساحتها الرحبة كما أن ألوانها المتوفرة جذابة والهيكل الخارجي لامع ومثير وكل ما يخص السيارة سنقوم بإيضاحه بالتفصيل لكل الراغبين في السيارة.

تأتي السيارة بمحركين كهربيين أحدهما يعمل بقدرة حصانية مقدارها 170 حصان والأخر قوته 181 حصان.

الفتيس داخل المحرك مكون من سرعة واحدة ويعمل بشكل أوتوماتيكي.

التسارع يبدأ من نقطة الثبات حتى 100 كيلو متر في زمن قدره 3.7 ثانية.

نظام قيادة السيارة اقتصادي إلى درجة كبيرة حيث أنه يزيد المسافة المقطوعة بنسبة 30%.

المصابيح الأمامية للسيارة تعمل بتقنية LED المضيئة.

الجنوط الرياضية لعجلات السيارة مقاسها 19 بوصة.

نظام الركن الذاتي.

كشف النقطة العمياء.

التشغيل عن بعد والدخول الذكي.

نظام البلوتوث ومنافذ يو إس بي.

خاصية الإتصال بالواي فاي وشحن الهواتف الذكية.

شاشة عرض الوسائط الداخلية مقاسها 10.25 بوصة وتعمل باللمس.

حساسات أمامية وخلفية خاصة بركن السيارة.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

تسارع محرك السيارة سريع ووزنها خفيف ومناسب.

الهيكل الخارجي لها جذاب ولامع.

مقاعد الصف الأول واسعة جدًا ومريحة للركاب.

التصميم يتميز بالإبداع والأريحية.

تحتوي على أنظمة ترفيه عالية التكنولوجيا وأنظمة أمان وسلامة.

من عيوب السيارة أن أبوابها الخلفية تعد بأنها غير ملائمة لها.

سعر السيارة أغلى قليلًا من أسعار السيارات المنافسة لها في السوق.

مساحة تحميلها ضيقة إلى حد ما وغير مناسبة.

أرضية تحميل السيارة عالية ولا تسع للأشياء الضخمة.

المقعد الخلفي داخل السيارة ضيق وغير مريح للركاب عند الجلوس.

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لم تنتشر السيارة بالشكل الكافي الذي يكشف عن جميع أسعارها بفئاتها المختلفة ولكن وصل سعر السيارة حتى الآن في سوق السيارات السعودية إلى 166679 ريال سعودي.