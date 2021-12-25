صاروخ الموسم بتصميم عصري..مواصفات شيلبي موستانج GT500KR 2022 وسعرها في الأسواق العربية

وتعتبر سيارة فورد موستانج شيلبي GT500 موديل 2022 واحدة من أقوى سيارات فورد الجيل الثالث من GT500KR الجديد سياره الكوبيه الرياضية التي نالت شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية وعدد من السيارات في نفس الفئة في الدول العربية، وتعد شيلبي موستانج 2022 واحدة من أكثر السيارات المرغوبة على الطريق الجديد من السيارة وثروة من ميزات السلامة والأمان والرفاهية لجميع الركاب، حيث تم تصميمها للرحلات الطويلة والمتكررة.إنها سيارة رياضية رائعة في الزوايا، مع توازن وتحكم ممتازين وتأتي مع مجموعة رائعة من المحركات وتبدأ بمحرك رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني وينتهي بمحركات V8 القوية التي تتوقعها من سيارة عضلية. مواصفات شيلبي موستانج GT500KR 2022 سيارة رياضية قوية تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأنماط والألوان.

تعمل السيارة بمحرك V8 بسعة 5.2 لتر وقوة 900 حصان.

المركبة مزودة بنظام تبريد وسيط ومدخل هواء بارد.

الغلاف الخارجي للسيارة مصنوع من ألياف الكربون وهي قوية وطويلة الأمد.

تسمح لك الشركة بتخصيص تصميم الهيكل الخارجي بالإضافة إلى أشكال الخطوط.

جنوط ألمنيوم صلب قياس 20 إنش

متوفر مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

التصميم الداخلي لفورد شيلبي

الجزء الداخلي للسيارة وكذلك المقاعد الأمامية والخلفية مغطاة بالكامل بجلد عالي الجودة.

النمط الداخلي العام كلاسيكي وفاخر مع بلاط أرضيات أنيق. مميزات شيلبي موستانج 2022 تقدم Shelby لوحة حدبة مع مسامير عجلة معززة وعجلات من الألومنيوم مقاس 20 بوصة Chaussées مع إطارات Shelby عالية الأداء. بالمرور إلى الداخل من GT500KR 2022 الأسطوري ستلاحظ مقصورة أعيد تنجيدها بالكامل بجلد عالي الجودة مع مقاعد جلدية جديدة ، وموكيت أرضي ولوحة عدادات مرقمة حسب الطلب. أعد تثبيت المقاعد في الخلف باستخدام حزام حزام متين. سيبدأ شيلبي في قبول الطلبات في 1 فبراير 2022 لكن النموذج الأول سيكون متاحًا للشراء في 29 يناير في مزادات باريت جاكسون في سكوتسديل وستذهب العائدات إلى مؤسسة كارول شيلبي وصندوق أبحاث مرض السكري للأحداث. أسعار شيلبي موستانج 2022 في الأسواق العربية الإمارات العربية المتحدة يتراوح نطاقها بين 245.595 و 460.000 درهم.

يتراوح سعر الدينار البحريني بين 13900 و 26500 دينار.

وتتراوح قيمة الريالات في السعودية بين 218.554 و 279.098 ريالاً.

وتتراوح الأسعار في الكويت بين 11000 و 21300 دينار كويتي.

في عمان تتراوح قيمة الريالات بين 24000 و 26000 ريال.

يتراوح سعر الريال في قطر بين 209.000 و 420.000 ريال.

في الوقت الحالي فهي غير موجودة في مصر. مواصفات شيلبي موستانج GT500KR 2022مميزات شيلبي موستانج 2022 الوسوم

وتعتبر سيارة فورد موستانج شيلبي GT500 موديل 2022 واحدة من أقوى سيارات فورد الجيل الثالث من GT500KR الجديد سياره الكوبيه الرياضية التي نالت شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية وعدد من السيارات في نفس الفئة في الدول العربية، وتعد شيلبي موستانج 2022 واحدة من أكثر السيارات المرغوبة على الطريق الجديد من السيارة وثروة من ميزات السلامة والأمان والرفاهية لجميع الركاب، حيث تم تصميمها للرحلات الطويلة والمتكررة.إنها سيارة رياضية رائعة في الزوايا، مع توازن وتحكم ممتازين وتأتي مع مجموعة رائعة من المحركات وتبدأ بمحرك رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني وينتهي بمحركات V8 القوية التي تتوقعها من سيارة عضلية. مواصفات شيلبي موستانج GT500KR 2022 سيارة رياضية قوية تأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأنماط والألوان.

تعمل السيارة بمحرك V8 بسعة 5.2 لتر وقوة 900 حصان.

المركبة مزودة بنظام تبريد وسيط ومدخل هواء بارد.

الغلاف الخارجي للسيارة مصنوع من ألياف الكربون وهي قوية وطويلة الأمد.

تسمح لك الشركة بتخصيص تصميم الهيكل الخارجي بالإضافة إلى أشكال الخطوط.

جنوط ألمنيوم صلب قياس 20 إنش

متوفر مع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات.

التصميم الداخلي لفورد شيلبي

الجزء الداخلي للسيارة وكذلك المقاعد الأمامية والخلفية مغطاة بالكامل بجلد عالي الجودة.

النمط الداخلي العام كلاسيكي وفاخر مع بلاط أرضيات أنيق. مميزات شيلبي موستانج 2022 تقدم Shelby لوحة حدبة مع مسامير عجلة معززة وعجلات من الألومنيوم مقاس 20 بوصة Chaussées مع إطارات Shelby عالية الأداء. بالمرور إلى الداخل من GT500KR 2022 الأسطوري ستلاحظ مقصورة أعيد تنجيدها بالكامل بجلد عالي الجودة مع مقاعد جلدية جديدة ، وموكيت أرضي ولوحة عدادات مرقمة حسب الطلب. أعد تثبيت المقاعد في الخلف باستخدام حزام حزام متين. سيبدأ شيلبي في قبول الطلبات في 1 فبراير 2022 لكن النموذج الأول سيكون متاحًا للشراء في 29 يناير في مزادات باريت جاكسون في سكوتسديل وستذهب العائدات إلى مؤسسة كارول شيلبي وصندوق أبحاث مرض السكري للأحداث. أسعار شيلبي موستانج 2022 في الأسواق العربية الإمارات العربية المتحدة يتراوح نطاقها بين 245.595 و 460.000 درهم.

يتراوح سعر الدينار البحريني بين 13900 و 26500 دينار.

وتتراوح قيمة الريالات في السعودية بين 218.554 و 279.098 ريالاً.

وتتراوح الأسعار في الكويت بين 11000 و 21300 دينار كويتي.

في عمان تتراوح قيمة الريالات بين 24000 و 26000 ريال.

يتراوح سعر الريال في قطر بين 209.000 و 420.000 ريال.

في الوقت الحالي فهي غير موجودة في مصر. مواصفات شيلبي موستانج GT500KR 2022مميزات شيلبي موستانج 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ الموسم بتصميم عصري..مواصفات شيلبي موستانج GT500KR 2022 وسعرها في الأسواق العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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