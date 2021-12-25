أقوي عروض التقسيط ...عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر لمدة 60 شهر واحدث مواصفات السيارة

عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر،أصبح الآن بإمكانك شراء سيارة كيا سونت بموديل العام الجديد 2022، وتتمكن من تقسيط ثمن السيارة على مدار خمس سنوات، حيث أنها من الفئات الجديدة التي يرغب العديد من الشباب الحصول عليها وبالأخص محبين روح المغامرة وكل من يرغب في امتلاك سيارة بشكل أكثر جاذبية، حيث أن السيارة تمتلك العديد من التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية التي تخفف العناء عن السائق عند المغامرة. عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر سوف نقدم لكم عرض تقسيط سيارة كيا سونت من شركة الجبر عروض تقسيط سونت قد تصل حتى 1110 ريال سعودي بشكل شهري.

بشكل شهري. عند التعامل مع شركة الجبر قد تحصل على الصيانة المجانية لمدة عام كامل.

كما أن الأقساط الشهرية التي يتم توريدها للشركة قابلة للتغيير بحالة وجود عوامل تؤثر منها السجل الائتماني، وأو على حسب التكلفة الفعلية للتأمين أو للإيجار التمويلي. مواصفات سيارة كيا سونت 2022 السيارة مزودة بمصابيح ليد تعمل بالنهار، وتتميز بشكلها الانسيابي الذي ينجذب له كل من يراها.

يوجد في السيارة شبكة أمامية تقوم بتغطية مصابيح الإضاءة وشكلها مستوحى من شكل أنف وعيون حيوان النمر.

تحتوي السيارة على مصابيح ليد بالخلفية وتتميز بأنها مصابيح ليد خلفية قد تم تصميمها على هيئة ضربات قلب ذات شكل راقي وأنيق ويكون من السهل استخدامه.

تتميز الركائز المثبتة على السيارة بأنها سهلة الاستخدام ويوجد خلف الأبواب الخلفية التي تضاف لها لمسات رياضية تعمل على بروز أشكال الصندوق الخلفي وأيضاً النوافذ على الجانبين الخلفية. مواصفات سيارة كيا سونت 2022 يوجد بالسيارة عجلات من الألومنيوم ذات شكل ماسي بمقاس 16 بوصة، حتى أن العجلات تتميز بأنها مصنع جميعها بسبائك الألومنيوم.

كما أن السيارة يوجد بها أسلاك مصنعة من المعدن ذات إضاءة ناعمة ولها زوايا تحمل انطباع بالحركة المستمرة حتى في حالة إذا كانت السيارة متوقفة.

السيارة تعمل بناقل حركة أتوماتيك وناقل حركة يدوي يدعم العمل بـ6 سرعات، كما أن ناقل الحركة الأتوماتيك بنسب فعالة تعمل بشكل تلقائي بالظروف التي تلائم ظروف الحركة.

كما أن السيارة توفر لك ناقل حركة يدوية مزودة بالعمل على 6 سرعات، مع القيام ببديل التروس بكل دقة وسرعة فائقة. الوسوم

عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر،أصبح الآن بإمكانك شراء سيارة كيا سونت بموديل العام الجديد 2022، وتتمكن من تقسيط ثمن السيارة على مدار خمس سنوات، حيث أنها من الفئات الجديدة التي يرغب العديد من الشباب الحصول عليها وبالأخص محبين روح المغامرة وكل من يرغب في امتلاك سيارة بشكل أكثر جاذبية، حيث أن السيارة تمتلك العديد من التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية التي تخفف العناء عن السائق عند المغامرة. عرض تقسيط سيارة كيا سونت 2022 من الخبر سوف نقدم لكم عرض تقسيط سيارة كيا سونت من شركة الجبر عروض تقسيط سونت قد تصل حتى 1110 ريال سعودي بشكل شهري.

بشكل شهري. عند التعامل مع شركة الجبر قد تحصل على الصيانة المجانية لمدة عام كامل.

كما أن الأقساط الشهرية التي يتم توريدها للشركة قابلة للتغيير بحالة وجود عوامل تؤثر منها السجل الائتماني، وأو على حسب التكلفة الفعلية للتأمين أو للإيجار التمويلي. مواصفات سيارة كيا سونت 2022 السيارة مزودة بمصابيح ليد تعمل بالنهار، وتتميز بشكلها الانسيابي الذي ينجذب له كل من يراها.

يوجد في السيارة شبكة أمامية تقوم بتغطية مصابيح الإضاءة وشكلها مستوحى من شكل أنف وعيون حيوان النمر.

تحتوي السيارة على مصابيح ليد بالخلفية وتتميز بأنها مصابيح ليد خلفية قد تم تصميمها على هيئة ضربات قلب ذات شكل راقي وأنيق ويكون من السهل استخدامه.

تتميز الركائز المثبتة على السيارة بأنها سهلة الاستخدام ويوجد خلف الأبواب الخلفية التي تضاف لها لمسات رياضية تعمل على بروز أشكال الصندوق الخلفي وأيضاً النوافذ على الجانبين الخلفية. مواصفات سيارة كيا سونت 2022 يوجد بالسيارة عجلات من الألومنيوم ذات شكل ماسي بمقاس 16 بوصة، حتى أن العجلات تتميز بأنها مصنع جميعها بسبائك الألومنيوم.

كما أن السيارة يوجد بها أسلاك مصنعة من المعدن ذات إضاءة ناعمة ولها زوايا تحمل انطباع بالحركة المستمرة حتى في حالة إذا كانت السيارة متوقفة.

السيارة تعمل بناقل حركة أتوماتيك وناقل حركة يدوي يدعم العمل بـ6 سرعات، كما أن ناقل الحركة الأتوماتيك بنسب فعالة تعمل بشكل تلقائي بالظروف التي تلائم ظروف الحركة.

كما أن السيارة توفر لك ناقل حركة يدوية مزودة بالعمل على 6 سرعات، مع القيام ببديل التروس بكل دقة وسرعة فائقة.

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