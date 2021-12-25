مواصفات سيارة تويوتا فورتنشر Toyota Fortuner 2021 الرياضية متعددة الاستخدامات

سيارة تويوتا فورتنشر Toyota Fortuner 2021 الأسطورية، وحش الطرقات الصعبة، القاسية، تصمد في أصعب الظروف المناخية، والتضاريس، يعشقها المغامرون، متعددة الاستخدامات، تأتي بنظامي الدفع الرباعي، والخلفي، ومحرك قوي، وأحدث وسائل التكنولوجيا والترفيه، ووسائل الأمان المقصورة الداخلية أنيقة وفسيحة، ومقاعد مريحة، والشكل الخارجي جريء وصلب، تدعم نظام هايلوكس، تتوفر بأكثر من فئة وألوان عصرية مبهرة للعين، تحتفظ بقيمتها عند البيع مرة أخري لجودتها، وإليكم المواصفات والأسعار بالتفصيل.

مواصفات سيارة تويوتا فورتنشر Toyota Fortuner 2021

فورتنشر تملك شعبية كبيرة بين محبي سيارات تويوتا، فعلى الرغم من سعرها الباهظ إلا أنها تملك ميزة رائعة، وهي أن قيمتها لن تقل كثيراً، عند التفكير في بيعها، وذلك لأنها تصنع من أجود الخامات، وتشتمل على أحدث التقنيات، واللمسات الفاخرة، على سبيل المثال التروس من AMT، ومن أفضل سيارات الدفع الرباعي في الوطن العربي، تأتي أيضا بفترات ضمان طويلة، وقطع غيار متوفرة في الأسواق، بأسعار مناسبة، مع الأخذ في الإعتبار عند شرائها لن تحتاج لأي عناية لفترات طويلة.

قوة أداء Toyota Fortuner 2021

أداء تويوتا فورتشنر المميز على الطرقات، يرجع إلى إمتلاكها محرك قوي، وصديق للبيئة يعمل بوقود الديزل، يمنحها أداء عالى، على أصعب الطرقات، ويمنحها ثبات ملحوظ مع السرعات المرتفعة، قيادتها ممتعة، وآمنة تناسب جميع الأماكن، المحرك بقوة 2،8 لتر، وعزم 500 نيوتن، تصل قوته ‘لى 201 حصان، تدعمه مجموعة ناقل حركة قوية وسريعة وموفرة في الوقود، زادت قوة سحب ذلك الطراز بمعدل 300 كجم عن ذي قبل.

تصميم تويوتا فورتنشر 2021

تتمتع سيارة Toyota Fortuner بتصميم خارجي جذاب جداً وأيضا الداخلي، لم يتم إدخال تحديثات قوية على واجهة فورنتشر، تغير طفيف في شكل المصابيح الأمامية والخلفية، والمصدات أصبحت أكثر قوة، والشباك الأمامية تمنحها شكل أنيق وهجومي، مع شعار تويوتا في المنتصف، والعجلات أكثر سماكة، لتتحمل السير علي الطرق الوعرة بكل سلاسة، وثبات، وتقاوم الانزلاق.