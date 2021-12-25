تخفيض بربع الثمن على سعر كورولا كروس ليمتد 2022 في أقوى عروض عبداللطيف جميل، نتحدث اليوم عن أحد فئات تويوتا المطورة وهو طراز كروس من كورولا، وهي تعتبر أحد أفضل السيارات وأكثرها إقبالاً خاصة بعد تطويرها من سيدان إلى كروس أوفر، كما أنها اتعد إقتصادية من الطراز الأول بتقييم فوق الممتاز حيث تمكنك من السير مسافة 23.7 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من بنزين 91. نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات فئة LTD من تويوتا كورولا كروس الجديدة،كما نكشف لكم عن مفاجأة بتخفيض سعر السيارة بمقدار الربع لدى الوكيل عبداللطيف جميل.

تخفيض سعر تويوتا كورولا كروس ليمتد 2022

تتميز السيارة بمحرك هايبرد 4 اسطوانات سعة 1800 سي سي يولد قوة تعادل 121 حصان، وهي تعمل بنظام الدفع الأمامي مع ناقل أوتوماتيكي للحركة. وفي مفاجأة وعرض غير متوقع انخفض سعر تويوتا كورولا كروس ليمتد 2022 ليبلغ 91 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك في أقوى عرض من قبل عبداللطيف جميل للسيارات بمناسبة نهاية العام، حيث نزل السعر من 118 ألف و450 ريال السعر بخصم يصل إلى 24% ويقارب ربع السعر الأصلي.

تتميز السيارة بإضاءات ليد بالكامل، ليد نهاري، أنوار ليد عالي ومنخفض، أنوار ليد خلفية وكشافات ضباب أمامية وخلفية، جنوط مقاس 17 إنش، إشارات على المرايا الجانبية ذو خاصية الطي أوتوماتيك. يأتي الموديل الجديد من تويوتا كورولا كروس ليمتد فئة LTD بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، حنايا عفش، جناح خلفي، صدام فايبر خلفي وريموت. كما تأتي تلك الفئة مزودة بكافة مواصفات الأمن والسلامة فرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، عدد خمس احزمة امان وايرباجات امامية وجانبية.

مزايا كورولا كروس LTD موديل 2022

تتميز فئة LTD أيضاً بإمكانية الدخول الذكي وفتح السيارة بالريموت مع التشغيل الذكي عن طريق الزر، نظام تثبيت سرعة ذكي، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، وتحكم كامل من خلال عجلة القيادة متعددة الأغراض. كما تأتي السيارة مزودة بتجهيزات سحب المقطورة، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك وسبع وسائد هوائية لفئة ليمتد من كورولا كروس 2022. تتميز أيضاً بلوحة قيادة مضيئة ودعم اتصال يو اس بي، فتحة سقف وشاشة ترفيهية وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو تشغيل قرص صلب، ونظام صوتي يحتوي على عدد 6 مكبرات للصوت.