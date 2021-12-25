تويوتا يارس 2021 بالتقسيط من عبد اللطيف جميل أقل من ألف ريال وامتلك سياراتك الآن، حيث قامت مجموعة شركة عبد اللطيف جميل بإطلاق عدد من العروض الحصرية والجديدة على أنواع سيارات تويوتا 2021 وأيضًا سيارة تويوتا موديل 2022 بالمملكة العربية السعودية، وقد بدأ العرض من يوم 10/10/2021 وسوف يستمر العرض حتى نهاية شهر 12 الجاري، وقد وضع عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات داخل العرض 9 سيارات من ماركة سيارات تويوتا ومن السهل الحصول على السيارة إلكترونيًا وبالقسط الشهري الذي يناسبك ويناسك إمكانياتك المالية.

تنتمي السيارة إلى الفئة سيدان.

كما أن نوع الدفع الخاص بالعجلات هو دفع أمامي.

تحتوي السيارة على محرك سعة 1.3 لتر.

فضلاً عن ذلك أن السيارة تحتوي على عدد 4 من الاسطوانات.

يتم توليد قوة 98 حصان من خلال الاسطوانات التي تحتوي عليها سيارة تويوتا يارس 2021.

ناقل الحركة في السيارة هو ناقل عادي.

كما أن السيارة تحتوي على عدد 5 من السرعات.

تستخدم السيارة نظام البنزين للوقود.

تقوم السيارة باستهلاك لتر من البنزين عند السير مسافة 18.8 كيلو متر.

تحتوي السيارة على عدد من سائل الترفيه والتسليه.

كما أن بالسيارة 2 مكبرات من الصوت.

تحتوي السيارة على وسائل أمان ممتازة وسهلة حيث تحتوي على خاصية قفل الأبواب بطريقة آلية.

أيضًا النوافذ تعمل بالكهرباء.

كما تحتوي على مكيف يدوي.

نسبة الأمان عالية حيث هناك مراقبة ضغط الهواء الخاص في الإطارات.

وتتميز بأن المقاعد من المقاعد المخملية.

كما أن مقاس العجلات الخاص بسيارة تويوتا يارس 2021 هو 14.

نوع الإضاءة الخاصة باللمبات داخل السيارة وخارجها هي الهالوجين.

نوع المحرك بنزين.

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يمكنك الآن الحصول على سيارتك من خلال التواصل مع الموقع الرسمي لشركة عبد اللطيف جميل وملئ البيانات المطلوبة من أجل الحصول على السيارة ويمكن التقديم إلكترونيًا على السيارة دون الحاجة للذهاب إلى الشركة أو التوكيل المعتمد.

يقدم عبد اللطيف جميل السيارة بسعر 45.900 ريال سعودي ويتم تقسيط ثم السيارة على 60 شهر أي 5 سنوات، ويوفرها عبد اللطيف جميل بدون مقدم أي لا يوجد للسيارة دفعة أولى، والدفعة الأخيرة للسيارة هي 16.065 ريال سعودي والقسط الشهري الخاص بسيارة تويوتا يارس 2021 هو938 ريال سعودي.