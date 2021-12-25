بمظهر جذاب سيارة جيب جراند شيروكي 2022 بمواصفات قوية وسعر خيالي في السعودية

سيارة جيب جراند شيروكي القوي في المملكة العربية السعودية والذي يوفر سرعة وقوة رائعة ومظهر أنيق قد تحصل على أحدث سيارة جيب شيروكي ، حيث تبيع الشركة أحدث السيارات في السوق، وهي علامة تجارية راقية، وتعتبر شيروكي هي واحدة من أشهر السيارات التي ينتجها مصنع أمريكي؛ السيارة معروفة بأسلوبها المميز وقوتها الأسطورية؛يمكنك شراء السيارة بعد التعرف على ميزاتها العديدة ، والتي سنناقشها بالتفصيل في هذه المقالة.

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022

تتمتع السيارة بقائمة طويلة من الميزات التي تجعلها من أروع السيارات

وهي تعمل بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3600 سم مكعب، وبقوة 290 حصان

وزن السيارة مرتفع حيث يصل إلى حوالي 290 كيلوجراماً للمتر المربع في الساعة لأن الشركة واثقة من امتلاك أول موديل للسيارة بأسطوانة 3600 سم مكعب.

تم عرض الجيل الثاني من جيب جراند شيروكي بمحرك ثماني الأسطوانات قادر على إنتاج 350 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي يسمح بالقيادة السريعة والسهلة بفضل قوة المحرك وليونة السيارة ومظهرها المذهل.

يعتمد تصميم الحقيبة الداخلية على “Wagnior” التي أعلنت عنها الشركة العام الماضي.

يحتوي على غرفة داخلية كبيرة تتسع لـ 6 أشخاص، بالإضافة إلى ستة مناطق للاسترخاء.

مقاعدها مصنوعة من جلد باليرم ، وهو نوع جلدي راقي.

ظهر المقعد مزود بنظام تدليك خاص يمكن تعديله بحرية في خمسة إعدادات لتناسب تفضيلاتك، ويوجد وضع كهربائي لسهولة التحكم.

توجد تصميمات خشبية في النصف السفلي من طاولة الفاصلة.

يحتوي الجهاز الموجود في منتصف الكيس على كادر كبديل للإرسال العادي.

توجد سبع فتحات تهوية في الحقيبة ، بالإضافة إلى شبكة أمامية لمصابيح LED.

الأبعاد الخارجية للكيس بطول 5.204 ملم ، وطول قاعدة العجلات 3.091 ملم ، وجيب بعجلات 18 بوصة.

يمكن شراء سياره جيب جراند شيروكي من أسواق السيارات في المملكة العربية السعودية يبدأ سعر جيب جراند شيروكي من 150 150 ريال سعودي للطراز الأول. النموذج الثاني يبلغ سعره 184.800 ريال سعودي. الجيل الثالث من جيب جراند شيروكي بسعر 215،050 ريال سعودي. الطراز الرابع بسعر 218،680 ريال سعودي. النموذج الخامس سعره 319 ألف ريال في السعودية.

سعر سيارة جيب جراند شيروكي 2022