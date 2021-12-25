دبابة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 ارخص واقوى سيارة يابانية في الاسواق بمواصفات خيالية

دبابة الموسم.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 ارخص واقوى سيارة يابانية أعلنت الأسواق السعودية لبيع واستيراد وتصدير السيارات عن وصول الوحش الياباني سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليًا والتي تتمتع بمواصفات رائعة والتي استطاعت من خلال إمكانياتها التغلب على السيارات المنافسة لها في جميع أسواق السيارات العالمية والمحلية، وتتميز السيارة بشكل خارجي لامع وجذاب ومناسب لجميع الفئات العمرية حتى الشبابية، وسنوضح لكم بالتفصيل أهم مواصفات ومميزات وعيوب السيارة وأسعارها أيضًا في سوق السيارات السعودي.

تبلغ طوال السيارة الثلاثة على الترتيب كالآتي: 4490 ، 1730 ، 1475 مللي متر.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ حوالي 478 لتر.

منفذ AUX -USB وخاصية البلوتوث.

سعة محرك السيارة حوالي 1500 سي سي (1.5 لتر) ومكون من 4 أسطوانات.

تصل قوة محرك السيارة إلى 103 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 138 نيوتن لكل لتر.

الناقل الحركي للسيارة مكون من 4 سرعات ويعمل الكترونيًا.

أقصى سرعة للسيارة 180 كيلو متر لكل ساعة بينما التسارع يبدأ من 0 مسافة حتى 100 كيلو متر في زمن قدره 12 ثانية.

معدل استهلاك السيارة من الوقود لكل 100 كيلو متر مسافة يبلغ 5.7 لتر.

فرش السيارة الداخلي للمقاعد والأرضية مصنوعة من قماش فاخر.

اتصال ذكي بالهواتف الذكية.

فتحتات خلفية لتهوية السيارة.

حامل جانبي للأكواب يستطيع استيعاب كوبين.

النظام الصوتي للسيارة مكون من 4 مكبرات صوتية.

شاشة الوسائط لعرض الترفيه والمعلومات مقاسها 7 بوصة وهي شاشة لمسية.

استهلاكها من البنزين اقتصادي واعتمادي إلى درجة كبيرة.

أنظمة أمان وحماية السيارة متطورة ومتعددة.

ثباتها عالي جدًا عند السرعات العالية والمنعطفات.

اعتمادية جدًا ضد الأعطال.

الخامات المصنوعة منها المقصورة الداخلية والخارجية عالية الجودة.

المساحة الداخلية واسعة ومريحة تكفي لحمل 5 أفراد بالغين.

قطع غيار السيارة متوفرة بشكل كافي في السوق.

ارتفاعها عن الأرض مناسب وخاصة على الطرق الوعرة.

مساحة تخزين السيارة ضيقة إلى حد ما بالنسبة لكونها واحدة من السيارات كبيرة الحجم.

كبيرة الحجم. محرك السيارة ذات تسارع بطيء بالنسبة لوزن السيارة.

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سعر السيارة في سوق السيارات السعودي يبدأ من 65 الف الى 70 ألف ريال سعودي في الفئات الأولى ويزداد السعر بارتفاع الإمكانيات والفئات.