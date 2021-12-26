أشتري عربية بأقل قسط.. سيارة كيا سونت 2022 تقسيط على 5 سنوات من الجبر للتمويل

أشتري عربية بأقل قسط.. سيارة كيا سونت 2022 تقسيط على 5 سنوات سيارة كيا سونت 2022 من السيارات الأشهر في السوق السعودي وقد تتميز بأنها من السيارات التي تحتوي على أنظمة مميزة وتقنيات تجعلها الأفضل في الاختيار بين غيرها من السيارات في هذه الفئة السعرية، حيث أن شكة الجبر تقدم أنظمة مختلفة للتقسيط والسداد وقد تتميز بالتصميم الخارجي الانسيابي والجذاب، بالإضافة إلى روح المغامرة التي تضيفها في القيادة والعديد من الإمكانيات المميزة الفائقة الجودة التي تتمثل في القيادة بسرعة على جميع الطرق الصعبة وغيرها من الشوارع الضيقة.

كيا الجديدة موجودة في الأسواق السعودية بأسعار تبدأ من 69.630 ريال سعودي وتصل إلى 83.430 ريال سعودي.

وتم الإعلان من الشركة على أنها توفر عروض التقسيط لهذه السيارة بداية من يوم الخامس عشر في شهر نوفمبر.

وقد تًصل قيمة القسط الشهري لمبلغ يصل إلى 1110 ريال سعودي، وتكون مدة سداد قيمة السيارة خمس سنوات.

وقيمة القسط الشهري يتم تحديدها على حسن قيمة المبلغ المقدم وعلى حسب مدة السداد المحددة والتي تصل إلى خمس سنوات.

على ان تكون الدفعة الأولى للسيارة تبلغ قيمتها 10% من الثمن الأصلي للسيارة.

تتمتع السيارة بالعديد من المواصفات الهامة ومنها الإنزلاق الأمامي.

بالإضافة إلى فتحة السقف الموجودة في السيارة.

كما أنها مزودة بالعديد من المصابيح الأمامية مرايا يتم طيها بطريقة تلقائية.

كما ان الأساس في السيارة مصنوع من مادة الكوروم وخاصة مقابض الأبواب.

السيارة مزودة بصندوق أغراض متوفر بسعة 392 لتر.

بالإضافة إلى المقاعد الهوائية الموجودة في الأمام متوفرة من أجل توصيل التهوية إلى المقاعد في الصف الثاني.

السيارة مزودة بإمكانية التحكم التلقائي في الضوء بالإضافة إلى خاصية البلوتوث.

كما أنها تحتوي على مثبت سرعة وتحتوي على زر خاص بتشغيل السيارة.

السيارة بها دواسات مصنوعة من الألومنيوم.

بالإضافة إلى المقاعد المريحة والمناسبة للسائقين أثناء عملية السير والتنقل على الطرق.

فيمكنك الآن الحصول على السيارة بالتقسيط الشهري المناسب المعلن عنه من قبل معرض السيارات.

سيارة كيا سونت 2022 تقسيط على 5 سنوات من الجبر للتمويلأهم مواصفات سيارة كيا سونت 2022