الفخامة والمتانة اليابانية.. سيارة تويوتا كامري 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

سعر ومواصفات سيارة تويتا كامري نوضح تلك المعلومات في هذا المقال حيث تعتبر تلك السيارة من موديل كامري وماركة تويوتا المميزة والتي تمتاز موديلاتها بجودتها حيث تعتبر تلك لنوعية من السيارات من ماركة تويوتا حيث أن استعمال سيارة مثل تلك السيارة كامري يعد مميز للغاية حيث أن استخدام السيارة يعد مريح وآمن، ولا يمثل خطورة على الركاب نظرا لما قد توفر في تلك السيارة من الكثير من التجهيزات لسلامة والأمان مع توفر عدد كبير من المواصفات والتي تجعل تلك السيارة مؤهلة لأن تكون السيارة الأفضل من بين الموديلات لهذا العام، وفيما يأتي بيان بأهم مكوناتها الداخلية ومواصفاتها وكذلك نتعرف على التكلفة الشرائية لتلك السيارة.

سعر ومواصفات سيارة تويتا كامري 2022

السيارة تتمتع بعدد من المواصفات العالمية والقياسية والتي تعد من أهم التجهيزات التي تمتاز بها السيارة، ومن خلال النقاط القادمة توضيح للسيارة ومميزاتها ومكوناتها الداخلية، وعبر الآتي توضيح لأهم المواصفات والتي تعد من بين أهم عوامل الجذب لتلك السيارة المميزة.

مواصفات سيارة تويتا كامري 2022

مواصفات سيارة تويتا كامري 2022 نتعرف عليها من خلال ما يلي من النقاط القادمة:

السيارة من أهم مكوناتها المحرك الذي يعد عاملا بالقوة التي تبلغ مائة وعشرين حصان.

عزم دورانه بالغ ما يقدر بالقيمة مائة أربعة وخمسين نيوتن لكل متر.

السيارة معدل تسارعها يتم خلال ما يقدر بحوالي عشر ثواني للمرور بمسافة قدرها مائة كم في الساعة.

السيارة محركها تبلغ سعته حوالي ألف وستمائة سي سي.

الناقل الحركي الخاص بالسيرة من النوع الأوتوماتيك.

تتمتع السيارة بالمصد الأمامي المميز، مع توفر عدد من الفتحات والمداخل الهوائية.

السيارة تتسم بطول هيكلها والزوايا من النوع الحاد والتي تكون مؤدية للثبات بالأخص حال المرور بالمنعرجات والمنعطفات.

المواصفات الداخلية

المقصورة تايم بالاتساع ومقاعدها مريحة، وتتوفر فيها الوسائد الهوائية، والمقاعد من خام الجلد، مع توفر الشاشة والتي تعمل باللمس مع وصلة يو إس بي.

السعر 26 ألف دولار أمريكي يمكنك شرائها بسهوله من أحد معارض بلدك

سعر سيارة تويتا كامري 2022