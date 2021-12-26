قنبلة الموسم.. سيارة كيا كارينز 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة كيا كارينز نوضحه في هذا المقال حيث تعتبر السيارة من النوع كيا كارينز لها الكثير من المواصفات والتي تجعلها مميزة عن غيرها من السيارات المنافسة، ونوضح الأسعار والمواصفات نتعرف علي أهم المعلومات عن السيارة وأكثر ما تمتاز به من مواصفات متميزة، وفيما يأتي أهم تلك التجهيزات التي تتوفر بالسيارة مع بيان أهم تجهيزات السلامة وأمان القيادة مع ذكر تكلفة الشراء للسيارة.

سعر ومواصفات سيارة كيا كارينز 2022

سعر ومواصفات سيارة كيا كارينز 2022 نوضحه عبر سطورنا التالية حيث يعد الاستمتاع بالقيادة لتلك لسيارة أكثر ما حرصت عليه الشركة المنتجة حيث أن السيارة التي تحمل اسم العلامة التجارية كيا من أكثر السيارات التي تتمتع بالقوة الهيكلية المتميزة مع روعة وسرعة الأداء مع توفير كل الملحقات التي يحتاجها كل من يقود ويركب تلك السيارة الأكثر تميزا ومن أكثر المواصفات التي تمتاز بها تلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة.

مواصفات سيارة كيا كارينز 2022

مواصفات سيارة كيا كارينز 2022 نتعرف عليها عبر تلك النقاط القادمة والتي نخص فيها بالذكر تجهيزات السيارة ومواصفات مكوناتها الداخلية:

المحرك يعد بالقوة مئة خمسة وثلاثين حصان.

التسارع للسيارة يتم خلال إحدى عشر ثانية.

المحرك يبلغ من السعة ما يقدر بنحو ألف وستمائة سي سي.

عزم دوران محرك سيارة كيا كارينز يبلغ ما يعدل حوالي مائة خمسة وستين نيوتن لكل متر.

حجم السيارة ستيشن.

السيارة تتمتع بقوة الأداء والسرعة على الطريق وتتوفر في فئة واحدة.

عدد سلندرات السيارة يبلغ أربعة سليندر.

عدد لفات المحرك ستة آلاف وثلاثمئة لفة لكل دقيقة.

تعمل السيارة بالمنظومة المميزة للجر الأمامي.

أسعار سيارة كيا كارينز 2022

سعر سيارة كيا كارينز 2022 من أهم المعلومات عن السيارة والمبحوث عنها باستمرار ومن خلال المعارض المحلية تبع تلك السيارة كيا كارينز بالسعر أربعمائة وستين ألف جنيه مصري، وتعد تلك السيارة متوفرة بموديل حديث ومن فئة واحدة فقط وتعتبر من أهم الموديلات الأقوى للسيارا