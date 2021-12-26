سيارة مرسيدس EQS سعرها ومواصفاتها أكثر السيارات تقنية مقدمة من Mercedes

سيارة مرسيدس EQS ، أطلقت شركة سيارات مرسيدس بنز عن سيارتها الجديدة التي جاءت بشكل السيدان الفاخر، وبإمكانيات ومواصفات قوية، جعلتها تحصد على إعجاب كل عشاق السيارات، هي سيارة مرسيدس EQS، كهربائية بالكامل، لتكون هي أفضل السيارات الكهربائية الرائعة القادرة على المنافسة وبقوة فقد استطاعت أن تكون منافس قوي لسيارات أخرى قوية مثل سيارات تسلا، سيارات مرسيدس أي كيو، لذا قررنا في مقالنا اليوم أن نلقي الضوء على فئاتها، مواصفاتها، مزاياها، سعرها.

سيارة مرسيدس EQS

السيارة كهربائية بالكامل، ولكنها مختلفة تمامًا عن باقي السيارات الكهربائية الأخرى التي تم طرحها بالسابق، تأتي بتصميم رائع سواء من الداخل أو الخارج، في الكابينة مصممة بخطوط أحادية القوس نمط فاست باك، كما أنها تعتبر أفضل سيارة ديناميكية هوائية بفضل توفر ديناميكا هوائية في الأمام والوسط، مما ينعكس بشكل إيجابي على الثبات والهدوء أثناء السرعة العالية، كما أن السيارة تأتي بمواصفات عالية جعلتها أكثر السيارات بحثًا.

مواصفات السيارة

جاءت سيارة مرسيدس EQS بتصميم خارجي أنيق وقوي يتحمل الصدمات، وأيضًا مصمم بتقنيات حديثة جدًا:-

يتوفر بالجزء الأمامي وحدة بلاك بانل، مع مجموعة رائعة من الأضواء المتصلة بها.

المصابيح الأمامية مصنوعة بأحدث تقنية ديجيتال لايت، موصولة بشريط مع شبكة المبرد.

بالإضافة إلى توفر شبك أمامي بنمط النجمة ثلاثي الأبعاد.

مواصفات محرك الفئة الأولى من السيارة كهربائي بقوة 329 حصان، 550 نيوتن / متر.

مواصفات الفئة الثانية من السيارة تأتي بمحركين كهرباء، بقوة 516 حصان، 828 نيوتن / متر.

السيارة الأولى تأتي بدفع خلفي فقط، أما الفئة الثانية تأتي بدفع رباعي.

مواصفات البطارية 108.7 كيلو واط، ويمكن شحن البطارية من نسبة 10% وحتى 80% في خلال فترة أقصاها 35 دقيقة، عن طريق استخدام (سوبر تشارجد).

كما تأتي السيارة مع أبواب راحة تعمل بشكل أوتوماتيكية سواء خلفية أو أمامية، تفتح عند اقتراب السائق أو الراكب من السيارة عن طريق تمدد مقابض الأبواب.

يستطيع الراكب في التحكم بالأبواب الخلفية، ولا يستطيع فتح غطاء المحرك إلا من خلال الفني.

المقصورة الداخلية للسيارة مصمم بتصميم فاخر وبجودة عالية، بالإضافة إلى أنها مزودة بتقنيات حديثة وذكية.

إمكانية التعديل على المقاعد الخلفية، كما يتوفر بها كل وسائل الراحة مثل التدليك، والتدفئة.

المقاعد مصنوعة من الجلد، بالإضافة إلى اضاءة عالية حيث يتوفر بها ما يصل إلى 190 مصباح.

يتوفر مسند الرأس في المقاعد الأمامية، وفتحة سقف بانورامية، ونظام تحكم كامل في المناخ.

السيارة مزودة بأفضل نظام ترفيه، حيث يتوفر بها جهاز لوحي فردي للمعلومات والترفيه.

كما يتوفر بها شاشة كبيرة ممتدة من الباب حتى لوحة عدادات القياس.

قاعدة عجلات السيارة طويلة تبلغ 126.4 بوصة، مما يجعل المساحة الداخلية واسعة، وبمساحة شحن كبيرة.

مزايا السيارة

لم يكن التصميم والمحرك فقط هو ما يميز سيارة مرسيدس EQS Mercedes، بل أيضًا يتوفر بعض المزايا الرائعة من أجل إضافة متعة وترفيه أثناء القيادة مثل:-

توفر شاشة تعمل باللمس بمقاس 56 بوصة بأقوى نظام للمعلومات والترفيه، تحتوي على شاشة عرض بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة أخرى مركزية بمقاس 17.7 بوصة، وشاشة أخيرة مقاس 12.3 بوصة، متمركزة أمام الراكب الأمامي بمواصفات قياسية.

يتوفر بالسيارة خاصية الواقع المعزز بالشاشة المتوفرة بالأعلى تعض كل المعلومات بالزجاج الأمامي.

يتوفر بالسيارة 6 منافذ USB بكل المقاعد الأمامية والخلفية، كما تأتي بنظام صوتي محيطي.

السيارة تأتي بما لا يقل عن 350 مستشعر مثل التسارع والتقارب، الإضاءة، مستشعر سقوط الأمطار، إشغال المقاعد، طرفة عين السائق، الذكاء الاصطناعي.

كما يتوفر بالسيارة ماسح ضوئي لبصمات السائق، ونظام للتحكم الصوتي.

ووظائف أخرى تقدم لأول مرة مثل برنامج خاص للقيادة للشباب، وأيضًا لموظفي الخدمة، وتحديثات عبر الهواء، كما تأتي أيضًا بميزة صوت القيادة الإضافي.

أسعار فئات سيارة مرسيدس EQS Mercedes

كما ذكرنا بالسابق أنه يتوفر فئتين من السيارة الأولى بدفع خلفي، والثانية بدفع رباعي، وكلاهما بمواصفات عالية جدًا، وبتقنيات حديثة، ويتراوح سعر كلًا منهما:-

أولًا:- سعر سيارة مرسيدس EQS Mercedes الفئة الأولى يبدأ من 110 دولار أمريكي، (413 ألف ريال سعودي).

ثانيًا:- سعر سيارة مرسيدس EQS Mercedes الفئة الثانية يبدأ من 185 دولار أمريكي (694 ألف ريال سعودي).

” نود أن نذكركم أننا قدمنا لكم في مقالنا اليوم مراجعة شاملة عن سيارة مرسيدس EQS Mercedes، بكل شيء عنها سواء المواصفات، والمزايا الترفيهية، ووضحنا بما تختلف عنه السيارة سواء في الفئة الأولى أو الثانية من المحركات والمزايا، وفي نهاية المقال قدمنا السعر المتوقع بين الفئتين بالدولار وبما يعادله بالريال السعودي”.