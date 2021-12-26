تويوتا راف برايم 2021 Toyota rav4 prime أفضل سيارات الهجين

تويوتا راف برايم 2021 Toyota rav4 prime السيارة الهجينة، تصنف من أقوى مركبات تلك الفئة لعام 2021 من قبل شركة تويوتا، حيث تأتي بأربع محركات قوية، تمنحها أداء مبهر على الطرقات الوعرة، مع سلاسة في القيادة، والثبات مع السرعات المرتفعة، تملك مظهر خارجى جذاب جداً، ومقصورة داخلية فاخرة، ومساحة شحن داخلى الأكبر في تلك الفئة، طراز برايم هو الأفضل على الأطلاق في فئة راف فور الهجينة، حتى أنها أقوي من شقيقتها راف فور هايبرد وأسرع.

مواصفات تويوتا راف برايم 2021 Toyota rav4 prime

تصميم راف فور برايم الخارجي يختلف عن الفئة العادية من راف فور، حيث تأتي بشباك أمامية ذات تصميم خاص ببرايم وكذلك المصد السفلي، يكسو اللون الأسود معظم العناصر الخارجية للسيارة، شكل المصابيح الأمامية يمنحها المزيد من الجاذبية، العجلات أيضا تكمل جرأة التصميم الخارجي تأتي بقياسات مختلفة حسب الطراز مابين ال 18 و 19 بوصة من الألومنيوم، سقف المركبة يضيف لمسة ساحرة باللون الأسود.

تصميم راف فور برايم 2021

المقصورة الداخلية مصنوعة من خامات فاخرة، عند الجلوس بداخلها تشعرك بالفخامة والرفاهية 5 مقاعد مريحة، تتسع للبالغين للجلوس بكل أريحية مساحة مميزة للقدم والرأس تناسب طوال القامة، لا تدعم وجود صف ثالث للمقاعد، مجهزة جيداٌ من الداخل بلمسات ناعمة على الأسطح، عازلة لضوضاء الطريق، غطاء المقاعد مصنوع من القماش المتين، الفئات الأعلي يستبدل القماش بالجلد الصناعي.

ناقل الحركة والمقود من الجلد الفاخر، والمقابض من الكروم، الأربع أبواب واسعة للنزول والركوب بكل سهولة، الصندوق الخلفي مساحته كبيرة في تلك الفئة، وعند طي المقاعد الخلفية نحصل على المزيد من المساحة تصل إلى 1،78 متر مكعب.

محرك 2021 Toyota rav4 prime

تلك المركبة المميزة تأتي بأربع محركات مذهلة تمنحها قوة جبارة تصل إلى 302 حصان، المحرك الأول يعمل بالبنزين 4 سلندر، قوته منفصلا تصل إلى 177 حصان، 2500 سي سي، يدعمه وجود محركين من النوع الكهربائي في المقدمة، قوتهما معا تصل إلى 179 حصان، المحرك الأخير كهربائي أيضا ويوجد في الخلف بقوة 53 حصان.

مجموعة البطاريات التي توجد في السيارة من الليثيوم 18،1 كيلو وات يمكن شحنها باستخدام نوعان من الشواحن الأول منزلي يستغرق 12 ساعة للشحن بقوة 120 فولت، أما الأخر بقوة 240 فولت مدة الشحن مابين 3 ساعات ونصف إلى أربعة.

سعر راف فور برايم 2021

تتراوح أسعار تويوتا راف فور برايم في السعودية ما بين 142،875 ريال إلى 155،343 ريال.