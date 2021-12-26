قنبلة الموسم.. سيارة كيا سبورتاج الخارقة الجديدة كليا عملاقة الشياكة والفخامة بمواصفات اسعار جبارة

قنبلة الموسم.. سيارة كيا سبورتاج الخارقة الجديدة كليا ، سيارة كيا سبورتاج تتميز بتصميمها المميز والوجه غير التقليدي وتصميم شبكي مميز، كما أن هيكلها الأكثر جرأة أكبر ومن الداخل فإن سبورتاج الجديدة جذابة ومليئة بالتكنولوجيا التي تتضمن شاشة ضخمة مثبتة على لوحة العدادات وهي سيارة مدمجة جيدة ويوجد بها أنظمة ترفيهية وتشعر بالراحة عند ركوبها، وقد تغريك السيارة حيث أنها دفع رباعي منافسة ذات مساحة شحن أكبر كما أنها لا تستهلك الوقود بشكل كبير وسنتعرف على كافة مواصفاتها ومزاياها وسعرها فتابعونا.

قنبلة الموسم.. سيارة كيا سبورتاج الخارقة الجديدة كليا

تتمتع سيارة كيا سبورتاج بالعديد من المميزات المنفردة عن غيرها من السيارات ومن ضمن هذه المميزات هي:

لديها صفين من المقاعد التي تتماشى مع كبار الحجم، والمقصورة مزودة بكافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة.

توجد أيضًا عناصر تحكم أنيقة حساسة للمس أسفل واجهة المعلومات والترفيه بالإضافة إلى شاحن هاتف لاسلكي بشبكة Wi-.

عجلات رياضية كما تتضمن السيارة مصابيح ضباب أمامية، زجاج أمامي كما يوجد مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي، قضبان سقف رياضية.

تكييف هواء بمخارج خلفية، مساند للذراعين أمامية وخلفية.

تحتوي على وسائل ترفيه يتكون النظام من 6 سماعات وبلوتوث وراديو مع خاصية التحكم في الوسائل من خلال عجلة القيادة لها استخدامات كثيرة.

يوجد بها حساسات وقوف السيارات الخلفية، مثبت السرعة، مستشعر الضوء، مصابيح LED، وشاشة وسائط مع كاميرا خلفية، وغيرها.

تتمتع موديلات كيا سبورتاج ببعض الكماليات الإضافية، بما في ذلك “مستشعرات المطر، ومرآة التعتيم الذاتي والمفروشات الجلدية الداخلية

يوجد بها مكابح اليد الكهربائية وتحكم كهربائي للوضع مقعد الراكب الأمامي في 8 اتجاهات، وتحكم كهربائي في فتح وإغلاق مقصورة الأمتعة.

الهيكل الخارجي للسيارةجديد وشيك جدا ويتميز بالمتانة والقوة ويوجد ايضا بها فرامل ركن تعمل إلكترونيا، وكذلك مصابيح خلفية ليد للاضاءة ،وايضا تنجيد جلدي لجميع مقاعد السيارة.

يوجد بالسيارة نظام مانع للتصادم، كما تتميز السيارة بوجود راديو للاستمتاع أثناء قيادة سيارتك.

تعد سيارة كيا سبورتاج من السيارات التي تتمتع بسعر متوسط حيث وصل سعرها للعام 2022 حوالي 70 ألف ريال سعودي داخل الأسواق المحلية والعالمية وهذا سعر مناسب للإمكانيات التي توفرها السيارة لمستخدميها.