العرض الجبار ب 600 ريال فقط عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 GLI بدون مقدم لمدة خمس سنوات

تقسيط سيارة تويتا كورلا gli ب 600 ريال على خمس سنوات نتعرف على التفاصيل الأهم فيما يخص ها العرض المميز من العروض التقسيطية والمبحوث عنها باستمرار نظرا لكون السيارة متمتعة العديد من الخصائص والتي تجعلها من بين أكثر نوعيات السيارات المرغوب في شرائها وتعرض الجهة الخاصة بعبد اللطيف جميل من أقوى المعارض الكبرى والشركات بالمملكة العربية السعودية والتي تقوم بعرض تلك السيارة بالتقسيط لكافة العملاء والسداد على فترة زمنية لا تقل عن الخمس سنوات، حيث أن القسط الشهري يبلغ ما قيمته ستمائة ريال كل شهر ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص مواصفات السيارة كما سنوضح العرض الخاص بالتقسيط لتلك السيارة.تقسيط سيارة تويتا كورلا gli ب 600 ريال على خمس سنوات
التقسيط لسيارة تويتا كورلا gli ب 600 ريال على خمس سنوات من أهم وأشهر العروض والتي يبحث عنها مختلف مفضلي الشراء لتلك النوعية من السيارات المتميزة والتي تحمل عدد من المواصفات التي تؤهلها لكي تكون الأفضل من بين السيارات الأخرى إذ أن أهم مواصفاتها نذكرها على هذا النحو الآتي:مواصفات السيارة
- السيارة محركها يبلغ من السعة ألف وستمائة سي سي.
- السيارة يتوفر فيها الناقل من النوع الحركي والأوتوماتيك بخمسة من السرعات المتدرجة.
- السعة الخاصة بالخزان خمسة وخمسين لتر.
- السرعة القصوى تصل إلى نحو مائة خمسة وثمانين كم لكل ساعة.
- القوة الخاصة بمحرك السيارة مائة وتسعة عشر حصان.
- تتوفر مختلف قطع غيارها بالأسواق المحلية.
- الثبات العالي وبالأخص بعد المرور بمسافة تبلغ مائة كم.
- السيارة جودتها عالية وهيكلها شديد القوة.
- تتوفر بها كماليات متعددة مثل التكييف، والشاشة التي تعمل باللمس.
السيارة تتوفر بالسعر أربعة وسبعين ألف ريال سعودي ومن الممكن أن يتم التقسيط لهذا الثمن على عدد ستين شهر وبقيمة تعدل ستمائة ريال سعودي كما أنه متوفر عبر الشركة عدد ضخم من العروض يختار منها العميل المناسب له.
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تقسيط سيارة تويتا كورلا gli ب 600 ريال على خمس سنوات نتعرف على التفاصيل الأهم فيما يخص ها العرض المميز من العروض التقسيطية والمبحوث عنها باستمرار نظرا لكون السيارة متمتعة العديد من الخصائص والتي تجعلها من بين أكثر نوعيات السيارات المرغوب في شرائها وتعرض الجهة الخاصة بعبد اللطيف جميل من أقوى المعارض الكبرى والشركات بالمملكة العربية السعودية والتي تقوم بعرض تلك السيارة بالتقسيط لكافة العملاء والسداد على فترة زمنية لا تقل عن الخمس سنوات، حيث أن القسط الشهري يبلغ ما قيمته ستمائة ريال كل شهر ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص مواصفات السيارة كما سنوضح العرض الخاص بالتقسيط لتلك السيارة.تقسيط سيارة تويتا كورلا gli ب 600 ريال على خمس سنوات
التقسيط لسيارة تويتا كورلا gli ب 600 ريال على خمس سنوات من أهم وأشهر العروض والتي يبحث عنها مختلف مفضلي الشراء لتلك النوعية من السيارات المتميزة والتي تحمل عدد من المواصفات التي تؤهلها لكي تكون الأفضل من بين السيارات الأخرى إذ أن أهم مواصفاتها نذكرها على هذا النحو الآتي:مواصفات السيارة
- السيارة محركها يبلغ من السعة ألف وستمائة سي سي.
- السيارة يتوفر فيها الناقل من النوع الحركي والأوتوماتيك بخمسة من السرعات المتدرجة.
- السعة الخاصة بالخزان خمسة وخمسين لتر.
- السرعة القصوى تصل إلى نحو مائة خمسة وثمانين كم لكل ساعة.
- القوة الخاصة بمحرك السيارة مائة وتسعة عشر حصان.
- تتوفر مختلف قطع غيارها بالأسواق المحلية.
- الثبات العالي وبالأخص بعد المرور بمسافة تبلغ مائة كم.
- السيارة جودتها عالية وهيكلها شديد القوة.
- تتوفر بها كماليات متعددة مثل التكييف، والشاشة التي تعمل باللمس.
السيارة تتوفر بالسعر أربعة وسبعين ألف ريال سعودي ومن الممكن أن يتم التقسيط لهذا الثمن على عدد ستين شهر وبقيمة تعدل ستمائة ريال سعودي كما أنه متوفر عبر الشركة عدد ضخم من العروض يختار منها العميل المناسب له.
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