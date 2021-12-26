بـ800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 على خمس سنوات من عبد اللطيف جميل.. عرض جبار

بـ800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 على خمس سنوات سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق وتعد سيارة تويوتا برادو 2022 من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تم إصدارها مؤخرًا والتي ستنتشر وبقوة بداية الربع الأول من العام الميلادي القادم 2022 وتتمتع بعدة مميزات وأولها شكلها الخارجي الجذاب وحجمها الكبير المناسب للرحلات العائلية وسنوضح لكم في مقالنا من خلال موقع “ثقفني” أبرز عيوب ومميزات السيارة والتخفيضات على أسعارها.

محرك السيارة تبلغ سعته 2100 سي سي (2.1 لتر) ذو 4 أسطوانات.

تبلغ قوة المحرك 164 حصان وأقصى عزم دوران له 264 نيوتن لكل متر.

يرتبط المحل بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.

سعة خزان البنزين داخل السيارة تبلغ 87 لتر.

استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 10.6 لتر عند قطعها مسافة 100 كيلو متر لكل ساعة.

إجمالي وزن السيارة يبلغ 2510 كيلو جرام.

السيارة مزودة بمحرك آخر سعته 2700 سي سي (2.7 لتر) وقوته 161 حصان ويدور بعزم دوران 500 نيوتن لكل متر.

شاشة وسائط معلوماتية تعرض تضاريس المناخ وحالة الطقس وذلك يزيد من آمان الركاب، ملونة وتعمل بتقنية TFT وتعمل باللمس.

الأنظمة الصوتية مكونة من 6 طبقات صوتية متميزة.

أبرز مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 الجديدة كليًا في الأسواقمميزات سيارة تويوتا برادو الجديدة في الأسواق

تحتوي على نوعين من الراديو fm , am.

فتحات يو إس بي لشحن الهواتف واتصاله بالسيارة ويمكنك شحن الهواتف الذكية لاسلكيًا.

موزودة بتقنية Toyota safety sense.

أنظمة ذكية تساعد السيارة في هبوط المنخفضات وصعود المرتفعات.

القفل المركزي وخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

المصابيح تعمل بتقنية الليد الحديثة التي تنير كل الطريق أمام السائق.

مراقبة النقطة العمياء وحساسات خاصة بالاصطفاف من الخلف والأمام.

كاميرا السيارة تعمل بزاوية 360 درجة مئوية حتى تكشف كل جهات ونواحي الطريق أمام السائق.

المقاعد الداخلية مصنوعة من خامة FABRIC.

يمكن التحكم في المقاعد وطيها.

الشبك الأمامي مطلي بمادة الكروم اللامعة.

مزودة بعدد من الوسائد الهوائية وأنظمة التدفئة والتبريد.

الأبيض الكريستالي.

الأسود اللامع.

ميكا BLACK.

لـون أفانتي من جارد برونزي.

الأحمر القاتم.

الألوان المتوفرة من السيارة

تقسيط تويوتا برادو من عبد اللطيف جميل

قامت شركة عبد اللطيف جميل بعمل عروض تقسيط السيارة ب800 ريال تقسيط لمده خمس سنوات ما يقارب ال60 شهر، أو أكثر على حسب الدفع الشهري والمقدم الذ تريده، كما يمكنك التوجه الى موقع عبد اللطيف جميل واختيار الفئة وسنه الصنع والمبلغ المقدم ولون السيارة ومدة التفسيط اذا كانت خمس سنوات ام أقل والضغط على خانه التمويل ثم حساب التمويل سوف تظهر لك كل البيانات الموضحه بالتقسيط من مصاريف الضريبة والسعر الاجمالي للسيارة.

سعر تويوتا برادو 2022 • سعر برادو 2022 في السعودية يبدأ من 174 ألف ريال سعودي. • أسعار السيارات في مصر تبدأ من 729.000 جنيه مصري. • سعر السيارة بالدولار 463،000 دولار أمريكي. • سعر تويوتا برادو في الكويت 13،986 دينار كويتي. • تباع لاند كروزر برادو 2022 مقابل 168907 ريال قطري في قطر. • سعر السيارة في الامارات 170.391 درهم.