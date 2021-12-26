الفخمة الخارقة.. سيارة هيونداي توسان 2022 الجديدة كليا تنافس عمالقة السيارات في السوق

الفخمة الخارقة.. سيارة هيونداي توسان 2022 نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات وأسعار سيارة هيونداي توسان 2022 في سوق السيارات السعودي وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي نقوم فيها بالكشف عن مواصفات السيارة حيث أنها تستحق أن نتحدث عنها باستمرار لأنها فرصة عظيمة لكل الراغبين في شراء سيارة من الطراز الجديدة، وتتفوق السيارة على سيارات الـ SUV الرياضية ذات الدفع الرباعي كما أنه يمكنها السير على الأراضي الوعرة وتتميز بمقصورة داخلية مميزة وكل هذا سنوضحه في السطور القادمة. أبرز مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 في سوق السيارات السعودي محرك السيارة سعته تبلغ 1600 سي سي ويتمتع بقوة حصانية تبلغ 187 حصان ويتكون من 6 سرعات.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويدور بعزم دوران يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة تبلغها السيارة 190 كيلو متر في الساعة الواحدة.

تسارع السيارة يبدأ من البداية (0) حتى يقطع مسافة 100 كيلو متر وذلك في غصون 9 ثواني فقط.

السيارة تعمل بنظامين الدفع الأمامي والخلفي.

سعة وحجم خزان ضخ الوقود تبلغ 54 لتر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 7.4 لكل 100 كيلو متر.

مقاس الجنوط الرياضية للعجلات يعتمد على فئة السيارة ويتراوح مقاسها بين 16 إلى 19 بوصة. أبرز مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 في سوق السيارات السعودي مميزات هيونداي الجديدة موديل 2022 الجديدة في الأسواق قمرة قيادة السيارة رقمية.

لم يتم التعديل على الفئات القديمة وتم تصميم السيارة كليًا من الخارج والداخل.

ضمان السيارة يمتد لفترة طويلة.

محرك السيارة هجين ومتوفر في كل الفئات.

تدعم نظام آبل كاري بلاي وأندرويد أوتو الخاصين بالهواتف الذكية الحديثة. عيوب هيونداي الجديدة موديل 2022 الجديدة في الأسواق تسارع محركها ضعيف مقارنة بالسيارات المنافسة لها.

شاشة عرض الوسائط التي تعمل باللمس تظهر بصمات الأصابع على الشاشة بشكل واضح.

نظام تثبيت السرعة التكيفي اختياري وليس موجودًا في كل الفئات.

تصميمها لا يتميز بالإبداع بالرغم من كونه لطيف.

سعة تخزين السيارة ضيقة إلى حد ما وخاصة بالنسبة إلى منافسيها. مميزات هيونداي الجديدة موديل 2022 الجديدة في الأسواقعيوب هيونداي الجديدة موديل 2022 الجديدة في الأسواق أسعار هيونداي الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تتراوح أسعار السيارة من الفئة الأولى من 93.56 إلى 98.8 ألف ريال سعودي.

بينما في الفئات الأخرى تتراوح الأسعار بين 99.4 إلى 114.4 ألف ريال سعودي. أسعار هيونداي الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي الوسوم

الفخمة الخارقة.. سيارة هيونداي توسان 2022 نقدم لكم اليوم أبرز مواصفات وأسعار سيارة هيونداي توسان 2022 في سوق السيارات السعودي وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي نقوم فيها بالكشف عن مواصفات السيارة حيث أنها تستحق أن نتحدث عنها باستمرار لأنها فرصة عظيمة لكل الراغبين في شراء سيارة من الطراز الجديدة، وتتفوق السيارة على سيارات الـ SUV الرياضية ذات الدفع الرباعي كما أنه يمكنها السير على الأراضي الوعرة وتتميز بمقصورة داخلية مميزة وكل هذا سنوضحه في السطور القادمة. أبرز مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 في سوق السيارات السعودي محرك السيارة سعته تبلغ 1600 سي سي ويتمتع بقوة حصانية تبلغ 187 حصان ويتكون من 6 سرعات.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويدور بعزم دوران يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة تبلغها السيارة 190 كيلو متر في الساعة الواحدة.

تسارع السيارة يبدأ من البداية (0) حتى يقطع مسافة 100 كيلو متر وذلك في غصون 9 ثواني فقط.

السيارة تعمل بنظامين الدفع الأمامي والخلفي.

سعة وحجم خزان ضخ الوقود تبلغ 54 لتر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 7.4 لكل 100 كيلو متر.

مقاس الجنوط الرياضية للعجلات يعتمد على فئة السيارة ويتراوح مقاسها بين 16 إلى 19 بوصة. أبرز مواصفات سيارة هيونداي توسان 2022 في سوق السيارات السعودي مميزات هيونداي الجديدة موديل 2022 الجديدة في الأسواق قمرة قيادة السيارة رقمية.

لم يتم التعديل على الفئات القديمة وتم تصميم السيارة كليًا من الخارج والداخل.

ضمان السيارة يمتد لفترة طويلة.

محرك السيارة هجين ومتوفر في كل الفئات.

تدعم نظام آبل كاري بلاي وأندرويد أوتو الخاصين بالهواتف الذكية الحديثة. عيوب هيونداي الجديدة موديل 2022 الجديدة في الأسواق تسارع محركها ضعيف مقارنة بالسيارات المنافسة لها.

شاشة عرض الوسائط التي تعمل باللمس تظهر بصمات الأصابع على الشاشة بشكل واضح.

نظام تثبيت السرعة التكيفي اختياري وليس موجودًا في كل الفئات.

تصميمها لا يتميز بالإبداع بالرغم من كونه لطيف.

سعة تخزين السيارة ضيقة إلى حد ما وخاصة بالنسبة إلى منافسيها. مميزات هيونداي الجديدة موديل 2022 الجديدة في الأسواقعيوب هيونداي الجديدة موديل 2022 الجديدة في الأسواق أسعار هيونداي الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي تتراوح أسعار السيارة من الفئة الأولى من 93.56 إلى 98.8 ألف ريال سعودي.

بينما في الفئات الأخرى تتراوح الأسعار بين 99.4 إلى 114.4 ألف ريال سعودي. أسعار هيونداي الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

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