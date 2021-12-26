بـ900 ريال فقط.. تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة أفضل سيارات الطرق الواعرة بمواصفات خارقه

بـ900 ريال فقط.. تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة قامت الشركة اليابانية تويوتا الرائدة في صناعة السيارات وأشهر الشركات اليابانية بالكشف عن سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليًا وتعد هذه السيارات من أفضل السيارات الجديدة المتوقع ظهورها في الربعين الأول والثاني من العام القادم 2022 وينتظرها الكثير من المشترين حيث أن سيارات اللاندكروزر تتمتع بشهرة كبيرة وواسعة في سوق السيارات وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها في سوق السيارات السعودي. المواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليًا سعة محرك السيارة تبلغ 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته حوالي 409 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 أسطوانات وأقصى عزم دوران للمحرك يبلغ 649 نيوتن لكل متر.

طول السيارة يبلغ 4.950 مللي متر وعرضها 1.978 مللي متر بينما يصل ارتفاعها إلى 2.849 مللي متر.

وزن السيارة الكلي يبلغ 2.619 مللي متر وتعد أقل بحوالي 200 كيلو جرام عن النسخة السابقة لها وطول قاعدة عجلاتها 2850 مللي متر.

شاشة لعرض الوسائط المعلوماتية مقاسها 12.3 بوصة وتعمل باللمس.

المصابيح الأمامية الخاصة بالسيارة تعمل بتقنية الليد المضيئة. مميزات سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 التشغيل عن بعد والدخول الذكي للسيارة بدون استخدام المفاتيح.

تكييف الهواء بداخلها قوي جدًا مما يعمل على تكيف جميع أجزاء السيارة.

شاشات وسائطية لعرض المعلومات والترفيه.

اتصال لاسلكي بالهواتف الذكية ومنافذ يو إس بي.

نظام البلوتوث والملاحة.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق.

خاصية كشف النقطة العمياء.

تحتوي على فئة كبيرة من وسائل الأمان والترفيه.

المقاعد مصنوعة من قماش فاخر وعالي الجودة. عيوب سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 مقاعد الصف الثالث في السيارة ضيقة وهذا العيب شهير جدًا في سيارات اللاندكروزر.

دواسة المكابح التي تعمل باللمس تستجيب بصعوبة إلى الأوامر مما يعمل على صعوبة إيقاف السيارة.

استهلاكها للوقود أكبر من سيارات الدفع الرباعي الأخرى والتي من نفس فئتها.

الأخرى والتي من نفس فئتها. فئاتها الأولى لا تدعم خواص الهواتف الذكية مثل نظام الأبل كار بلاي ونظام الأندرويد أوتو. أسعار ونظام تقسيط سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 من عبد اللطيف جميل في السعودية المواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022عيوب سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022أسعار ونظام تقسيط سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 من عبد اللطيف جميل في السعودية تبدأ أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة في سوق السيارات السعودية من سعر 405,605 ريال سعودي وسنقوم بعرض باقي أسعار فئاتها الأعلى بعد الإعلان عنها. الوسوم

بـ900 ريال فقط.. تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة قامت الشركة اليابانية تويوتا الرائدة في صناعة السيارات وأشهر الشركات اليابانية بالكشف عن سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليًا وتعد هذه السيارات من أفضل السيارات الجديدة المتوقع ظهورها في الربعين الأول والثاني من العام القادم 2022 وينتظرها الكثير من المشترين حيث أن سيارات اللاندكروزر تتمتع بشهرة كبيرة وواسعة في سوق السيارات وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات السيارة ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها في سوق السيارات السعودي. المواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليًا سعة محرك السيارة تبلغ 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته حوالي 409 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 أسطوانات وأقصى عزم دوران للمحرك يبلغ 649 نيوتن لكل متر.

طول السيارة يبلغ 4.950 مللي متر وعرضها 1.978 مللي متر بينما يصل ارتفاعها إلى 2.849 مللي متر.

وزن السيارة الكلي يبلغ 2.619 مللي متر وتعد أقل بحوالي 200 كيلو جرام عن النسخة السابقة لها وطول قاعدة عجلاتها 2850 مللي متر.

شاشة لعرض الوسائط المعلوماتية مقاسها 12.3 بوصة وتعمل باللمس.

المصابيح الأمامية الخاصة بالسيارة تعمل بتقنية الليد المضيئة. مميزات سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 التشغيل عن بعد والدخول الذكي للسيارة بدون استخدام المفاتيح.

تكييف الهواء بداخلها قوي جدًا مما يعمل على تكيف جميع أجزاء السيارة.

شاشات وسائطية لعرض المعلومات والترفيه.

اتصال لاسلكي بالهواتف الذكية ومنافذ يو إس بي.

نظام البلوتوث والملاحة.

نظام الفرامل مانعة للانغلاق.

خاصية كشف النقطة العمياء.

تحتوي على فئة كبيرة من وسائل الأمان والترفيه.

المقاعد مصنوعة من قماش فاخر وعالي الجودة. عيوب سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 مقاعد الصف الثالث في السيارة ضيقة وهذا العيب شهير جدًا في سيارات اللاندكروزر.

دواسة المكابح التي تعمل باللمس تستجيب بصعوبة إلى الأوامر مما يعمل على صعوبة إيقاف السيارة.

استهلاكها للوقود أكبر من سيارات الدفع الرباعي الأخرى والتي من نفس فئتها.

الأخرى والتي من نفس فئتها. فئاتها الأولى لا تدعم خواص الهواتف الذكية مثل نظام الأبل كار بلاي ونظام الأندرويد أوتو. أسعار ونظام تقسيط سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 من عبد اللطيف جميل في السعودية المواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة كليًامميزات سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022عيوب سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022أسعار ونظام تقسيط سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 من عبد اللطيف جميل في السعودية تبدأ أسعار سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة في سوق السيارات السعودية من سعر 405,605 ريال سعودي وسنقوم بعرض باقي أسعار فئاتها الأعلى بعد الإعلان عنها.

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