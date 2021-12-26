toyota yaris 2022 سعر ومواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 المميزات والعيوب الأسواق العربية

تويوتا ياريس 2022 toyota yaris اليابانية، تعد سيارة تويوتا ياريس من أبرز السيارات الهاتشباك التي نالت على إعجاب الكثير من من محبي السيارات الفارهة، وتتميز السيارة بالحجم الصغير والوسائل الأمان العديدة والمختلفة، كما تحتوي السيارة على العديد من المميزات الفريدة المختلفة التي تميزها عن السيارات الأخرى، وسنتعرف في هذا المقال الذي يعرضه لكم موقع ثقفني مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2022 وأسعارها في الأسواق العربية.

مواصفات السيارة toyota yaris 2022

المحرك: 3 سلندر، 1500 سي سي، 123 حصان، عزم دوران 135 نيوتن/م.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي CVT.

الدفع: الأمامي.

أنظمة الأمان: توزيع الفرامل بشكل إلكتروني EBD، فرامل مانع الانغلاق ABS، وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق، نظام حماية السرقة، امبوليزر، حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية.

وسائل الترفيه: راديو، مشغل أسطوانات، مخرج AUX، مخرج USB، مصابيح الضباب أمامية، تكييف أوتوماتيكي، عجلة قيادة ذات عدة مهامات.

الوقود: سعة الخزان 42 لتر، معل الاستهلاك 4.6 لتر لكل 100 كيلو متر.

مقاس الجنوط: 15- 16 بوصة.

مقاييس السيارة: الطول 3945 مم، العرض 1695 مم، الارتفاع 1510 مم، قاعدة العجلات 2510 ملم، سعة الشنطة الخلفية 286 لتر.

مميزات السيارة

هناك الكثير من المميزات الفريدة التي تميز السيارة عن غيرها من السيارات الأخرى من نفس فئتها السعرية وسوف نعرض لكم اهم مزايا السيارة في السطور التالية:

دقة التوجيه: تحتوي السيارة على أنظمة التوجيه بدقة عالية لتساعد السائق أثناء المنارة وتجنب الازدحام في إشارات المرور مما يجعل قيادة السيارة بشكل ميسر.

التصميم الداخلي: تتميز السيارة بالمصور المميزة والمريحة بسبب اتساعها من الداخل والتي تم العمل على نحتها للوصول لأفضل اتساع.

توفير استهلاك الوقود: أهم ما يميز سيارة تويوتا ياريس 2022 استهلاكها القليل للوقود حيث ذكرنا سابقا بأن السيارة تستهلك 6.4 لتر/ 100 كيلو متر.

توفير القطع الغيار: قطع الغيار متوفرة بشكل كبير داخل وخارج الوكالة وبالأسعار المناسبة.

عيوب السيارة

سوء خامتها الداخلية: تفتقر السيارة الجودة العالية حيث أن فرش السيارة للفئة الأولى مصنوع من القماش وهنا كم كبير من البلاستيك الصلب في الأجزاء الداخلية للمقصورة..

لا تحتوي على تحكم إلكتروني في المقاعد الداخلية: من أبرز عيوب السيارة افتقارها للتحكم الإلكتروني للمقاعد الأمامية حيث أن تلك المميزة أصبحت متوفرة في العديد من السيارات لكي تعطي الراحة التامة للركاب.

قوة المحرك: قوة المحرك ضعيف مما يسبب عدم الاستمتاع بالقيادة كما أن المحرك لا يمكن تغييره.

أسعار سيارة تويوتا ياريس toyota yaris 2022

يبلغ سعر السيارة الفئة الأولى في المملكة العربية السعودية بسعر 82 ألف ريال ويبلغ سعر الفئة الثانية بمبلغ 89 ألف ريال، بينما يبلغ سعر السيارة الفئة الأولى في الأسواق المصرية بمبلغ 345 ألف جنيه مصري والفئة الثانية 375 جنيه مصري.

وللعلم أن سيارة تويوتا ياريس 2022 قد نال على لقب سيارة العام خلال الأشهر القليلة الماضية في القارة الأوربية للمره الثانية منذ تاريخ إنشاءها، والتي نالت على إعجاب الشديد للجنة التحكيم التي تضم 59 صحفي من 22 دولة.

وفي هذا الصدد نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع وعليكم بالتعليق للمزيد من الاستفسارات أوالمعلومات عن السيارة.