الملكة وصلت.. كيا تطلق سيارتها جديدة بمواصفات واداء متطورة من Mohave الاسطورة

الملكة وصلت.. كيا تطلق سيارتها جديدة بمواصفات واداء متطورة تعتبر شركة Kia للسيارات واحدة من أشهر الشركات العالمية حول العالم، حيث استطاعت أن تنال على مكانة مرموقة بين شركات السيارات في الآونة الأخيرة لما تحتويه من تصميمات جديدة وعناصر تكنولوجيا حديثة، لذلك يقبل علي شرائها الكثير من راكبي السيارات لأنها تنافس غيرها من السيارات الأوروبية في جميع الأسواق العالمية، ومن بين السيارات التي قدمتها شركة كيا سيارة كيا موهافي والتي حازت علي إعجاب الجميع وحققت نجاحا باهراً بالنظر إلى نسبة المبيعات التي حققتها.

قدمت شركة كيا التصميم الجديد لسيارتها التي جمعت بين اللونين الأسود والفضي ونتج عن دمج اللونين خطوط عريضة في الشبكة الأمامية للسيارة، وتتميز الشبكة الأمامية بلونها الفضي الجبار ذات الشرائح المعدنية المتينة.

محرك كيا موهافي 2000 سي سي.

قوة المحرك 275 حصاناً.

يبلغ عزم كيا موهافي 36.9 نيوتن متر عند 4400 دورة في الدقيقة.

هذه السيارة بها 6 سلندر. هذه السيارة لديها 8 سرعات مختلفة.

محرك السيارة فتيس أوتوماتيك.

السيارة يتوفر بها وسائد هوائية لحماية الراكب من الجهة الأمامية والجانبية

السيارة يتوفر بها خاصية بيبي لوك وسنتر لوك بالإضافة إلى خاصية النقطة العمياء.

يتوفر بالسيارة خاصية ebd، تساعد في توزيع الفرامل وتوازن السيارة، ويتوفر بها خاصية التوزيع الإلكتروني esp، كما

يتوفر بالسيارة أيضا خاصية عدم الإنزلاق abs.

تتميز سيارات كيا موهافي بداخلية مميزة وفخمة تتكون من 7 مقاعد لونهما الأسود والبيج وتمازج الألوان بينهما يعطي إحساس بالراحة والرقي، كما يتم تطبيق المقاعد في الصف الثاني والثالث بزر واحد في السيارة للحصول على مساحة أكبر، أما مقاعد الصف الأول تتميز بالتهوية والتدفئة.

تتميز سيارة كيا موهافي بأحدث التقنيات، حيث تحتوي على شاشة أفقية تاتش كبيرة لنظام المعلومات المركزية وشاشة أخري أمام الراكب، كما يتوافر لوحة عداد رقمية 12.3 إنش مع مقود يدعم ضبط مستوى الصوت وتغير مسارات الإتجاه والمحطات بدون رفع يديك عن عجلة القيادة وأخيرا يتوفر الإتصال اللاسلكي عن طريق دمج الميكروفون بين البلوتوث ونظام صوت سيارة كيا موهافي.