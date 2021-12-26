بجودة عالية ومواصفات أوروبية سيارة MG 5 2022 المشهورة في الأسواق العربية وسعرها المذهل

كشفت MG إحدى شركات صناعة السيارات الأكثر شهرة في الصين عن سيارة جديدة بمواصفات أوروبية في Fabrique MG 5 وهي سيارة صينية أصبحت ذات شعبية كبيرة في الدول العربية بسبب نسبة الجودة والسعر الممتازة، كما أن تمتلك السيارة نفس محرك MG ZS، ونفس صندوق التروس مثل Opel Astra والذي تم استخدامه لبناء سيارة إم جي MG 5.

تأتي السيارة بخيارين للمحرك أولهما محرك سيارة إم جي5 يكون رباعي الأسطوانات، كما أن سعته 1.5 لتر وسيكون ذلك 1500 سي سي بقوة 120 حصانًا كما أننا أيضا سوف نجد أن عزم دوران يبلغ 150 نيوتن لكل متر مقترنًا بخمس سرعات أوتوماتيكي انتقال.

يعتبر الجزء الداخلي من السيارة من أفضل السيارات في هذا النطاق السعري للسيارات الفاخرة يتوفر الجزء الداخلي للسيارة أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك الأحمر والأسود والأبيض، يوفر لك هذا رفاهية المواد الداخلية عالية الجودة.

سيستمتع الركاب بأدنى وضعية جلوس يمكن للركاب أيضًا التحكم التلقائي في وضع مقاعدهم.

يتم توجيه تصميم شاشة الترفيه في وسط المقصورة بواسطة الأزرار هذا يقلل من مشاكل الشاشة التي ابتليت بها شاشات اللمس في السابق.

التحكم في مناخ السيارة في الأمام والخلفحيث تأتي مواصفات 2022 MG 5 بترتيب خفي خلف مجموعة مقاعد قابلة للتحكم بدرجة الحرارة.

مواصفات سيارة إم جي MG 5 2022المواصفات القياسية لطراز MG 5 الجديد.

من حيث المواصفات الخارجية يبدو أن السيارة من طراز مازيراتي.

تعتبر العجلات الرياضية الجديدة مقاس 16 بوصة أكبر من موديلات MG5 السابقة.

عندما تكون السيارة فارغة ، قد يصل وزنها إلى 1260 كجم.

يبدو الأمر كما لو كانت السيارة كوبي. ويتم كل ذلك من خلال المنحنيات الخارجية لسيارة الكروسري بالإضافة إلى ذلك يوجد سقف منحدر يمنحك هذا تصويرًا أكثر واقعية لحادث سيارة.كما يوجد أمام السيارة فتحة سوداء كبيرة للتهوية. يوجد شعار MG Nickel في المنتصف

سعر سيارة 2022 MG 5

لم يتم الإعلان عن سعر MG 5 2022 رسميًا في العالم العربي بعد ، على الرغم من التوقعات التالية: