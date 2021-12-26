بجودة عالية ومواصفات أوروبية سيارة MG 5 2022 المشهورة في الأسواق العربية وسعرها المذهل

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كشفت MG إحدى شركات صناعة السيارات الأكثر شهرة في الصين عن سيارة جديدة بمواصفات أوروبية في Fabrique MG 5 وهي سيارة صينية أصبحت ذات شعبية كبيرة في الدول العربية بسبب نسبة الجودة والسعر الممتازة، كما أن تمتلك السيارة نفس محرك MG ZS، ونفس صندوق التروس مثل Opel Astra والذي تم استخدامه لبناء سيارة إم جي MG 5.مواصفات سيارة إم جي MG 5 2022
- تأتي السيارة بخيارين للمحرك أولهما محرك سيارة إم جي5 يكون رباعي الأسطوانات، كما أن سعته 1.5 لتر وسيكون ذلك 1500 سي سي بقوة 120 حصانًا كما أننا أيضا سوف نجد أن عزم دوران يبلغ 150 نيوتن لكل متر مقترنًا بخمس سرعات أوتوماتيكي انتقال.
- يعتبر الجزء الداخلي من السيارة من أفضل السيارات في هذا النطاق السعري للسيارات الفاخرة يتوفر الجزء الداخلي للسيارة أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك الأحمر والأسود والأبيض، يوفر لك هذا رفاهية المواد الداخلية عالية الجودة.
- سيستمتع الركاب بأدنى وضعية جلوس يمكن للركاب أيضًا التحكم التلقائي في وضع مقاعدهم.
- يتم توجيه تصميم شاشة الترفيه في وسط المقصورة بواسطة الأزرار هذا يقلل من مشاكل الشاشة التي ابتليت بها شاشات اللمس في السابق.
- التحكم في مناخ السيارة في الأمام والخلفحيث تأتي مواصفات 2022 MG 5 بترتيب خفي خلف مجموعة مقاعد قابلة للتحكم بدرجة الحرارة.
من حيث المواصفات الخارجية يبدو أن السيارة من طراز مازيراتي.
- تعتبر العجلات الرياضية الجديدة مقاس 16 بوصة أكبر من موديلات MG5 السابقة.
- عندما تكون السيارة فارغة ، قد يصل وزنها إلى 1260 كجم.
- يبدو الأمر كما لو كانت السيارة كوبي. ويتم كل ذلك من خلال المنحنيات الخارجية لسيارة الكروسري بالإضافة إلى ذلك يوجد سقف منحدر يمنحك هذا تصويرًا أكثر واقعية لحادث سيارة.كما يوجد أمام السيارة فتحة سوداء كبيرة للتهوية. يوجد شعار MG Nickel في المنتصف
لم يتم الإعلان عن سعر MG 5 2022 رسميًا في العالم العربي بعد ، على الرغم من التوقعات التالية:
- سعر السيارة الصينيه في السعودية يكون 51 ألف ريال.
- سعر سيارة ام جي MG 5 2022 في دولة الامارات العربية المتحدةسوف يكون 48 مليون درهم.
- سعر السيارة في جمهورية مصر العربية سيحصل على 250 مليون جنيه.
الوسوم
كشفت MG إحدى شركات صناعة السيارات الأكثر شهرة في الصين عن سيارة جديدة بمواصفات أوروبية في Fabrique MG 5 وهي سيارة صينية أصبحت ذات شعبية كبيرة في الدول العربية بسبب نسبة الجودة والسعر الممتازة، كما أن تمتلك السيارة نفس محرك MG ZS، ونفس صندوق التروس مثل Opel Astra والذي تم استخدامه لبناء سيارة إم جي MG 5.مواصفات سيارة إم جي MG 5 2022
- تأتي السيارة بخيارين للمحرك أولهما محرك سيارة إم جي5 يكون رباعي الأسطوانات، كما أن سعته 1.5 لتر وسيكون ذلك 1500 سي سي بقوة 120 حصانًا كما أننا أيضا سوف نجد أن عزم دوران يبلغ 150 نيوتن لكل متر مقترنًا بخمس سرعات أوتوماتيكي انتقال.
- يعتبر الجزء الداخلي من السيارة من أفضل السيارات في هذا النطاق السعري للسيارات الفاخرة يتوفر الجزء الداخلي للسيارة أيضًا بمجموعة متنوعة من الألوان بما في ذلك الأحمر والأسود والأبيض، يوفر لك هذا رفاهية المواد الداخلية عالية الجودة.
- سيستمتع الركاب بأدنى وضعية جلوس يمكن للركاب أيضًا التحكم التلقائي في وضع مقاعدهم.
- يتم توجيه تصميم شاشة الترفيه في وسط المقصورة بواسطة الأزرار هذا يقلل من مشاكل الشاشة التي ابتليت بها شاشات اللمس في السابق.
- التحكم في مناخ السيارة في الأمام والخلفحيث تأتي مواصفات 2022 MG 5 بترتيب خفي خلف مجموعة مقاعد قابلة للتحكم بدرجة الحرارة.
من حيث المواصفات الخارجية يبدو أن السيارة من طراز مازيراتي.
- تعتبر العجلات الرياضية الجديدة مقاس 16 بوصة أكبر من موديلات MG5 السابقة.
- عندما تكون السيارة فارغة ، قد يصل وزنها إلى 1260 كجم.
- يبدو الأمر كما لو كانت السيارة كوبي. ويتم كل ذلك من خلال المنحنيات الخارجية لسيارة الكروسري بالإضافة إلى ذلك يوجد سقف منحدر يمنحك هذا تصويرًا أكثر واقعية لحادث سيارة.كما يوجد أمام السيارة فتحة سوداء كبيرة للتهوية. يوجد شعار MG Nickel في المنتصف
لم يتم الإعلان عن سعر MG 5 2022 رسميًا في العالم العربي بعد ، على الرغم من التوقعات التالية:
- سعر السيارة الصينيه في السعودية يكون 51 ألف ريال.
- سعر سيارة ام جي MG 5 2022 في دولة الامارات العربية المتحدةسوف يكون 48 مليون درهم.
- سعر السيارة في جمهورية مصر العربية سيحصل على 250 مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بجودة عالية ومواصفات أوروبية سيارة MG 5 2022 المشهورة في الأسواق العربية وسعرها المذهل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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