أرخص 3 سيارات مميزة علي الزيرو فى مصر بدء من سعر 120 جنيه

أرخص 3 سيارات زيرو فى مصر والتي يهتم بالبحث عنها بعض الفئات المتوسطة، الذين لديهم حلم امتلاك سيارة، ولكن مناسبة لما معم من أموال، وسوف ننشر لكم بعض هذه السيارات التي يمكن شرائها اذا كان لديك مبلغ مائة وعشرون الف جنيه مصري أو أكثر، حيث بامكانك الان شراء سيارة بالمواصفات المناسبة، وسوف نعرض لكم أهم هذه السيارات التي تتواجد في أسواق السيارات المصرية.

تتميز سيارة بروتون ساجا 2021 بأنها تعمل بمحرك يتميز بأنه رباعي الأسطوانات 1300 سم 3 مزود بـ 94 أسطوانة ونجد أن عزم دوران أقصى يبلغ 120 نيوتن متر، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

يحتوي Proton Saga 2021 على خيارين للإرسال: يدوي وأوتوماتيكي بأربع سرعات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم / ساعة خلال 14.5 ثانية وتستهلك حوالي 5.7 لترًا من الوقود عند السفر لمسافة 100 كيلومتر.

بالإضافة إلى نظام AIR BAGS ونظام المكابح المانعة للانغلاق ABS وبرنامج توزيع المكابح الإلكتروني EBD.

سعر بروتون ساجا 2021 في مصر:

1- سيارة بروتون ساجا موديل 2021

فئة أولى / يدوي قياسي مقابل 166 ألف ليرة.

وستاندرد الفئة الثانية بسعر 188 مليون جنيه.

بريميوم الفئة الثالثة بسعر 205 مليون جنيه.

تم تصنيف شانجان ألسفن Changan Elseven 2021 كسيارة سيدان، تم تجهيز الفئة الأولى بمحرك رائع يتميز بأنه رباعي الأسطوانات 1400 سم 3 حيث نجد أن ذلك بقوة 100 حصان كما أن عزم أقصى للدوران سيكون حوالي 135 نيوتن متر، بالإضافة إلى ناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

أما الفئة الثانية فنجد مواصفتها بأنه قد تم تزويدها بمحرك يتصف بأنه رباعي الأسطوانات، كما نجد أن قوة المحرك يكون 1500 سم 3 ونجد أن قوتها 109 حصان، كما سوف نري أن عزم الدوران 148 نيوتن متر، ويكون ناقل الحركة أوتوماتيكي وذلك بخمس سرعات.

تأتي سيارة Changan Alseven 2021 مع مجموعة كبيرة من الميزات المتطورة، بما في ذلك آلة حاسبة مع شاشة معلومات ، والتحكم في المناخ، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد، ومسند للساعد، وعجلات مقاس 14 بوصة، ومصابيح هالوجين أمامية، ومرايا كهربائية كنظام ترفيهي مزود بمكبرات صوت وبلوتوث ومنفذ USB.

أسعار شانجان ألسفن موديل 2021 فى مصر:

2- شانجان ألسفن موديل 2021

نجد أن سعر الفئة الأولى وهي يدوي في سعر169 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية L1 نجد أنها 189 ألف جنيه.

سعر الفئة الثالثة L2 نجد أنها 205 ألف جنيه.

سيارة زوتى Z100 موديل 2021

تم تصميم سيارة زوتى Z100 موديل Zotye Z100 2021 على نظام دفع رباعي ونجد أنها تأتي بمحرك يكون 1000 سي سي وتكون السيارة قوة 75 حصانًا وناقل الحركة يدوي علي 5 سرعات. كما أن استهلاك الوقود نجده 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تم تجهيز Zotye Z100 2021 بنظام قيادة مساعد، وتحكم مركزي في التوجيه ، وأبواب أمامية وخلفية كهربائية ، وإنذار ضد السرقة ، ونظام خارجي للتحكم عن بعد.

سعر السيارة في السوق المصري يتوفر Zotye Z100 2021 مقابل 120 ألف جنيه.