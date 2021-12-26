سيارات مُعدلة بأسعار مفاجأة لسرعة البيع مع مواصفات مدهشة، السيارة الأولى في تقريرنا اليوم هي فورد موستنج GT 2007 مُعدل وموجودة بمدينة جدة، ماكينة 8 سلندر 4600 سي سي بجير أوتوماتيك والممشى 212 ألف كيلو متر، البودي شد بلد ومرشوش صدامات فقط على نظافة، المحركات والشاص والايرباقات على الشرط والعضلات منفوضه بالكامل. السيارة بها يايات رياضية من نوع ايباخ، جنوط رياضية وأربعة كفرات جديدة، حشوة دفرنس رياضية وريداتر رياضي. تتميز أيضاً بشاشة لمس وإتصال بلوتوث، سماعات ومنظم ونظام ملاحة بالاضافة إلى كاميرا خلفية ومثبت سرعة، وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال.

سيارات مُعدلة بأسعار مفاجأة لسرعة البيع

تتوفر للبيع بالرياض سيارة سوزوكي جيمني 2020 دبل معدل liberty walk، ماكينة 4 سلندر 1500 سي سي بجير أوتوماتيك بعدد 4 سرعات والممشى 18 ألف كيلو متر فقط، السيارة وارد نجيب أوتو السعودية تحت الضمان وتم عمل الصيانة الأولية في الوكالة. الإضافات الموجودة التي تم تنفيذها هي تعديل كت كامل من شركة liberty walk، إلى جانب نظام تعليق كامل للسيارة 3 inch من شركة tough dog، وجنوط من شركة WMD اليابانية مع كفرات حجرية ماكسس all terrain، بالاضافة إلى شمعات علوية وسفلية LED، زجاج سيستم كهربائي بالكامل وتظليل عازل كامل من لومار والبيع لأعلى سوم.

تتوفر بمنطقة العفيف بالرياض سيارة مرسيدس S550 2006 مُعدله 2011، ماكينة 8 سلندر بجير أوتوماتيك والممشى 330 ألف كيلو متر، تتميز بتابلون تخشيب وداخلية جلد باللون البيج، جنوط الومنيوم وفتحة سقف بانوراما بالاضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات للركن، نظام تثبيت السرعة وإضاءات ليد بالكامل مع نظام ملاحة ومقاعد قابلة للتهيئة كهربائيا، شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع مواصفات خاصة ثلاجة ومساج للمقاعد. وصل أعلى سوم إلى 33 ألف ريال.

سيارات مُعدله نظيفة للبيع بالسعودية

تتوفر للبيع في ينبع جيب لكزس LX570 مستعمل موديل 2016 وارد سعودي ومُعدلة 2019، ماكينة 8 سلندر 5700 سي سي بجير أوتوماتيك تبترونيك 8 سرعات والممشى 89 ألف كيلو متر، السيارة باللون التيتانيوم واللون الداخلي أحمر مع مقاعد دايموند مميزة. السيارة فئة فل كامل 2016 معدله إلى موديل 2019 قطع اصلية، وتتميز بنظام هيدروليك مع إمكانية الدخول الذكي والتشغيل عن بعد، رادار وتحديد مسار وبروجكتر بالاضافة إلى شاشات خلفية على المقاعد، فتحة سقف وتحكم من خلال المقود بالاضافة إلى شاشة ملاحة وكاميرا محيطية 360 درجة.

تتميز السيارة كذلك بمكيف خلفي بتحكم منفصل وإضاءات LED خارجية مع أنوار بانورامية داخلية، إمكانية تبريد وتسخين المقاعد الأمامية مع ذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، حساسات أمامية وخلفية مع تحكم كهربائي في المقاعد الأمامية والشنطة ومقابض أبواب من الكروم. جنوط مقاس 21 مع كفرات جديدة وطبقة حمايه للجيب بالكامل بقيمة 12 ألف ريال، عازل حراري بشركة نانوسراميك بالرياض وترميم لدى شركة السبيعي بتكلفة 13 ألف ريال. البيع لأعلى سوم وقد وصل أعلى سوم إلى 270 ألف ريال.