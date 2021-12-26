سعر تويوتا كورولا 2022 الجديدة احصل على السيارة بالتقسيط وبدون مقدم

نقدم لكم سعر تويوتا كورولا 2022 الجديدة كليًا بالكاش والتقسيط من شركة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات، حيث تسعى الشركة المتحدة لتمويل السيارات عبد اللطيف جميل إلى توفير أكبر عدد ممكن السيارات والماركات وبأسعار مناسبة بالتقسيط والكاش، كما أن الشركة تقوم بتوفير كافة أنواع السيارات وكافة الفئات الخاصة بسيارات تويوتا وتعرضها لعملاء المملكة العربية السعودية وللبلاد العربية بالتقسيط، حيث يمكن الحصول على سيارة تويوتا كورولا 2022 الجديدة بكل سهولة عبر طلبها أون لاين كما أنه يمكن تقسيط ثمن السيارة على مدة خمس سنوات.

سعر تويوتا كورولا 2022

يختلف سعر تويوتا كورولا 2022 من بلد إلى أخرى ومن معرض سيارات إلى آخر ولكن الاختلاف يكون بسيط وهناك من يطلب مقدمة أو ما تعرف بالدفعة الأولى وهناك شركات وتوكيلات لا تطلب مقدمة على بعض السيارات مثل توكيل عبد اللطيف جميل وسوف نوضح لكم سعر تويوتا كورولا 2022 والقسط الشهري لها وكيفية طلب السيارة ونموذج الطلب الخاص بتمويل السيارة.

سعة المحرك الخاص بالسيارة 1.5 لتر.

سيارة تويوتا كورولا إكس إل آي 2022 من الفئة سيدان.

دفع العجلان الخاص بالسيارة هو دفع أمامي.

تحتوي السيارة على 3 أسطوانات من أجل توليد قوة بمقدار 119 حصان.

كما أن ناقل الحركة في تويوتا كورولا إكس إل آي هو ناقل CVT أوتوماتيك.

تستخدم السيارة الوجود البنزيني.

السيارة موفرة للوقود حيث تستهلك لتر من البنزين لكل 19.6 كيلو متر.

كما أن السيارة تحتوي على عدد من وسائل الترفيه.

حيث تحتوي على يو اس بي.

كما يوجد بالسيارة بلوتوث.

سيارة تويوتا كورولا إكس إل آي تحتوي على عدد 4 مكبرات صوت.

مواصفات تويوتا كورولا 2022تويوتا كورولا بالتقسيط

يبدأ سعر تويوتا كورولا إكس إل آي 1.5 لتر بسعر 65.700 ريال سعودي ويتم تقسيط ثمنها على مدار 60 شهرًا أي مايعادل 5 سنوات، كما أنه لا يوجد دفعة أولى والدفعة الأخيرة للسيارة 26.280 ريال سعودي، ويتم تقسيط مبلغ مقداره 1.314 ريال سعودي وسعر السيارة يختلف إذا تم إضافة سعر الضريبة إليها ويمكن بكل سهولة الحصول على السيارة من خلال الموقع الرسمي لشركة عبد اللطيف جميل والضغط على طلب السيارة اونلاين ومن هنا يتم تحديد إذا كنت تريدها كاش أو تقسيط ثم تملأ استمارة البيانات.