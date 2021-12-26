أبراز السيارات اليابانية بجوده عالية…مواصفات تويوتا يارس 2022 وسعرها المميز في المملكة العربية السعودية

تويوتا يارس هي سيارة يابانية ستصدر في عام 2022، وهي واحدة من أكثر السيارات جاذبية على الطريق وتجذب انتباه العديد من عشاق السيارات، وتتميز السيارة بحجمها الصغير والعديد من ميزات الأمان بالإضافة إلى ذلك تتمتع السيارة بعدد من الخصائص المميزة التي تميزها عن غيرها من المركبات. نتعرف عليها في خلال السطور التالية على مواصفات تويوتا يارس 2022 وسعرها المملكة العربية السعودية.

1500 سي سي 123 حصان مزدوج 135 نيوتن متر 3 سلندر.

ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

توزيع الفرامل الإلكتروني (EBD) الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) الوسائد الهوائية الأمامية والخلفية الفرامل المانعة للانغلاق

يتم تضمين راديو ومشغل أقراص مضغوطة ومنفذ AUX ومنفذ USB ومصابيح أمامية ضد الضباب والتحكم التلقائي في المناخ وعجلة قيادة متعددة الوظائف في حزمة الترفيه.

الوقود سعة الخزان 42 لترًا متوسط ​​الاستهلاك 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

متوسط ​​حجم الحافة هو 15-16 رطلاً.

الأبعاد الطول 3945 مم العرض 1695 مم الارتفاع 1510 مم العمق 2510 مم السعة 286 لترًا.

مواصفات تويوتا يارس 2022خصائص السياراة

هناك عدد من الميزات المميزة التي تميز السيارة عن السيارات الأخرى في النطاق السعري وسنستعرض أهمها في السطور أدناه:

المركبة مزودة بأنظمة توجيه عالية الدقة لمساعدة السائق أثناء التوازن وتجنب الاختناقات المرورية بسبب إشارات المرور مما يجعل تشغيل السيارة أسهل.

التصميم الداخلي تتميز السيارة بتصميم داخلي مميز ومريح حيث تم نحتها لتوفير أفضل مساحة ممكنة.

الاقتصاد في استهلاك الوقود الميزة الأكثر بروزًا في Toyota Yaris 2022 هي استهلاكها المنخفض للوقود والذي ذكرناه بالفعل عند 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

توفر الأجزاء القابلة للفصل الأجزاء القابلة للفصل متوفرة على نطاق واسع في الداخل.

عيوبها

المواد الداخلية ذات جودة رديئة حيث أن تنجيد الدرجة الأولى مصنوع من القماش وهناك كمية كبيرة من البلاستيك الصلب في المناطق الداخلية من المقصورة.

يفتقر إلى التحكم الإلكتروني في المقعد من أبرز عيوب السيارة الافتقار إلى التحكم الإلكتروني في المقعد والذي أصبح مألوفًا في العديد من المركبات من أجل توفير الراحة التامة للركاب.

قوة المحرك: قوة المحرك منخفضة مما يجعل القيادة مزعجة ولا يمكن تعديل المحرك.

سعر سيارة الدرجة الأولى في السعودية 82 ألف ريال وسعر سيارة الدرجة الثانية 89 ألف ريال فيما يبلغ سعر سيارة الدرجة الأولى في السوق المصري 345 ألف جنيه وسعرها. سيارة الدرجة الثانية 375 جنيه مصري. جدير بالذكر أن تويوتا يارس 2022 فازت بلقب سيارة العام الأوروبية للمرة الثانية في الأشهر القليلة الماضية مما أثار اهتمام لجنة التحكيم التي ضمت 59 صحفياً من 22 دولة

سعر تويوتا يارس 2022