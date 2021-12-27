أسطورة السيارات اليابانية.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 بمواصفات قوية وسعر خيالي في السعودية

اسعار ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 معلومات هامة عن السيارة نتعرف عليها في هذا المقال حيث تعتبر السيارة من تلك الماركة اليابانية الشهيرة بالتقنيات والملحقات الأكثر تميز تعد من أهم ما يجب أن يكون العميل على دراية تامة به ومن خلال المقال نتعرف بالتفصيل على مواصفات موديل بيلتا من ماركة تويوتا العلمية والتي تعتبر من بين أهم الموديلات الأحدث للسيارات والتي لها شهرة كبير وإمكانات مذهلة مع توفر العديد من تجهيزات السلامة بالسيارة.

اسعار ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

اسعار ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 أهم ما يبحث عنه من قبل عدد كبير من محبي الاطلاع على كل جديد بعالم السيارات ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أكثر المواصفات الهامة والتي يرغب في معرفتها راغبي الحجز لتويوتا بيلتا، ومن خلال الآتي أيضا فقرة كاملة عن المواصفات نتابعها سويا فيما يأتي.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 تعد من المواصفات الممتازة والتي تتمتع بها سيارة من بين أقوى السيارات التي تتوفر في التوقيت الحالي بالأسواق، والمواصفات نذكرها من خلال الآتي:

المحرك بقوة تصل للقيمة مائة وخمسين حصان.

سعة المحرك تصل للقيمة ألف وخمسمائة سي سي.

سعة المحرك تصل للقيمة ألف وخمسمائة سي سي. الناقل الحركي قد تم التقسيم له لعدد من السرعات قدرها أربعة.

الحقيبة الخاصة بالسيارة من الخلف تبلغ من السعة أربعمائة ثمانية وسبعين لترا.

تتوفر مجموعة مصابيح الإضاءة من النوعية الليد المميزة.

الشاشة من النوع الرقمي المميز وتعمل باللمس وبالقياس لذي يبلغ سبعة بوصات.

يتوفر بالسيارة المفتاح من النوع الذكي.

اسعار سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

الاسعار الخاصة بالسيارة من ماركة تويوتا بيلتا 2022 تختلف من الفئة الأولى للفئة الثانية والفئة الأولى أكتيف تتوفر السيارة التي تنتمي لها من موديل بيلتا بالسعر الذي يبلغ مائتين خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري، بينما من الفئة الأخرى فالسيارة تكون بالسعر مائتين خمسة وسبعين ألف جنيه مصري، وهذا بمختلف المعارض والأسواق بشتى المعارض يمكنك شراءها من احدي هذه المعارض وسوف تلاحظ الاسعار الجديدة