الفخامة والتميز.. سيارة سوزوكي سويفت 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي سويفت من أهم المعلومات المطلوبة عن تلك النوعية من السيارات المتميزة حيث تعتبر السيرة من الماركة العالمية الشهيرة سوزوكي من هم وأشهر الموديلات الممتازة وموديل سويفت يعتبر من الموديلات التي تشتهر بتجهيزاتها العالية مع توفر كل الملحقات التي تمتاز بها السيارة والتي سنتحدث عنها من خلال ما يلي من السطور التالية، ومن خلال ما سنقوم بالعرض له نتعرف على المواصفات وتكلفة الشراء لتلك السيارة الأكثر تميز من سوزوكي.

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي سويفت 2022

السعر والمواصفات لسيارة سوزوكي سويفت 2022هي ما سنتعرف عليه ونضحه بمزيد من التفاصيل لكافة العملاء من الراغبين في أن يتعرفوا على أهم المعلومات والتفاصيل والتجهيزات الخاصة بالسارة والتي لها شهرة وباع كبير بالأسواق العالمية، ومن أهم المواصفات والتجهيزات للسيارة من موديل سويفت بمكوناتها الداخلية ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات سيارة سوزوكي سويفت 2022

المواصفات الأهم لسيارة سوزوكي سويفت 2022 من أكثر ما يميز السيارة حيث تعتبر منافسة بتلك المواصفات لأقوى الموديلات التي تتواجد بالسيارة وعن أهم تلك المكونات والقدرات الخاصة بالسيارة نتحدث بالتفصيل عبر النقاط القادمة:

القوة الخاصة بمحرك السيارة تصل لنحو ربعة وثمانين حصان.

السعة الخاصة بالمحرك تصل لنحو واحد واثنين من عشرة لتر.

العزم لدوران تلك السيارة يبلغ مئة وثلاثة عشر نيوتن لكل متر.

النظام الخاص بالسيارة هو الدفع الأمامي.

السرعة القصوى الخاصة بالسيارة تصل لنحو مائة خمسة وثمانين كم لكل ساعة.

التسارع يكون خلال اثني عشر ثانية.

تتوفر خاصية التوزيع الإلكتروني للفرامل من النوع إي بي دي.

الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد تعتبر من أهم الوسائل التي تساعد في حفظ الركاب وحفظ سلامتهم.

يتوفر مشغل الاسطوانات مع شاشة اللمس.

تتوفر المصابيح الخاصة بالإضاءة من نوع الهالوجين.

سعر سيارة سوزوكي سويفت 2022

سعر سيارة سوزوكي سويفت 2022 يقدر بمبلغ مائتي وأحد عشر ألف جنيه مصري من فئة السيارة الأولى، ومن الفئة الثانية الموديل الأحدث للسيرة متوفر بالسعر البالغ قدره مائتي واحد وعشرين ألف جنيه مصري يمكنك شرائها من أحدي المعارض.